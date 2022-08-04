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"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей - РИА Новости, 04.08.2022
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"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей
"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей - РИА Новости, 04.08.2022
"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей
"АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:47
2022-08-04T18:10
экономика
авто
ижевск
тольятти
автоваз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
lada vesta
renault logan
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов."Завод "Лада-Ижевск" важен для "АвтоВАЗа", предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии Lada e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников", - передает пресс-служба слова топ-менеджера.Детали проекта компания пока не раскрывает, о них будет объявлено дополнительно."Мы считаем, что у этой идеи есть реальное основание для реализации и воплощения в прототип и опытную партию уже в следующем году. В целом у этого автомобиля будет определенный успех и спрос на рынке России", - добавил Соколов, комментируя Lada e-Largus."АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести из Ижевска производство модели Lada Vesta на основную площадку в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta (в частности штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. В совокупности эти решения помогут обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива "АвтоВАЗа", минимизировать производственные и логистические расходы, уверены в компании."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807199422.html
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экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan
15:47 04.08.2022 (обновлено: 18:10 04.08.2022)
 
"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей

"АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus

© РИА Новости / Игорь Агеенко / Перейти в фотобанкЦех сборки автомобилей ОАО "АвтоВАЗ"
Цех сборки автомобилей ОАО АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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Цех сборки автомобилей ОАО "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов.
"Завод "Лада-Ижевск" важен для "АвтоВАЗа", предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии Lada e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников", - передает пресс-служба слова топ-менеджера.
Детали проекта компания пока не раскрывает, о них будет объявлено дополнительно.
"Мы считаем, что у этой идеи есть реальное основание для реализации и воплощения в прототип и опытную партию уже в следующем году. В целом у этого автомобиля будет определенный успех и спрос на рынке России", - добавил Соколов, комментируя Lada e-Largus.
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:51
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
"АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести из Ижевска производство модели Lada Vesta на основную площадку в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta (в частности штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. В совокупности эти решения помогут обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива "АвтоВАЗа", минимизировать производственные и логистические расходы, уверены в компании.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
Автомобиль Lada Granta - РИА Новости, 1920, 26.07.2022
26 июля, 12:50
"АвтоВАЗ" возобновил производство Lada Granta с кондиционером
 
ЭкономикаАвтоИжевскТольяттиАвтоВАЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Lada VestaRenault Logan
 
 
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