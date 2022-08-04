https://ria.ru/20220804/elektromobil-1807256309.html

"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей

"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей - РИА Новости, 04.08.2022

"АвтоВАЗ" намерен запустить производство электромобилей

"АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:47

2022-08-04T15:47

2022-08-04T18:10

экономика

авто

ижевск

тольятти

автоваз

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

lada vesta

renault logan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151876/61/1518766193_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e81cef554fdfcb8bdd02773970541322.jpg

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" планирует запустить на заводе в Ижевске производство электромобиля Lada e-Largus, заявил президент компании Максим Соколов."Завод "Лада-Ижевск" важен для "АвтоВАЗа", предприятие продолжит работать и развиваться. Более того, здесь будет организован выпуск инновационного продукта – электрической версии Lada e-Largus, которую мы сегодня презентовали. В текущей ситуации санкционного давления и нарастающего количества переменных мы принимаем исчерпывающие меры по сохранению занятости на нашем предприятии в Ижевске и всесторонней поддержке его работников", - передает пресс-служба слова топ-менеджера.Детали проекта компания пока не раскрывает, о них будет объявлено дополнительно."Мы считаем, что у этой идеи есть реальное основание для реализации и воплощения в прототип и опытную партию уже в следующем году. В целом у этого автомобиля будет определенный успех и спрос на рынке России", - добавил Соколов, комментируя Lada e-Largus."АвтоВАЗ" также заявил о решении перенести из Ижевска производство модели Lada Vesta на основную площадку в Тольятти, выпуск модели запланирован на весну 2023 года. При этом на ижевском заводе продолжится производство комплектующих для Lada Vesta (в частности штамповочное производство, производство пластика) и сохранятся сервисные функции. В совокупности эти решения помогут обеспечить занятость для всего 42-тысячного коллектива "АвтоВАЗа", минимизировать производственные и логистические расходы, уверены в компании."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).

https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807199422.html

https://ria.ru/20220726/avtovaz-1805006838.html

ижевск

тольятти

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, ижевск, тольятти, автоваз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), lada vesta, renault logan