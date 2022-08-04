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Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань - РИА Новости, 04.08.2022
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Нижегородская область
https://ria.ru/20220804/elektrichka-1807327983.html
Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань
Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань - РИА Новости, 04.08.2022
Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань
Новый маршрут регулярного движения электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Казань торжественно запустили 4 августа, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:30
2022-08-04T19:31
нижегородская область
глеб никитин
юрий шалабаев
нижний новгород
казань
нижегородская область
республика татарстан (татарстан)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Новый маршрут регулярного движения электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Казань торжественно запустили 4 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.Начиная с 4 августа, электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30. В обратном направлении отправление - в 16.08, прибытие в столицу Татарстана - в 22.28."Когда в июне я был в Пильне, ко мне обратилась женщина с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем! В Пильне он останавливаться тоже будет. Это, действительно, востребованное направление и среди туристов, и среди предпринимательского сообщества. Для нас важно развивать логистические связи между регионами, в первую очередь, между регионами Поволжья", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Электропоезд будет останавливаться не только в Пильне, но и на станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля."Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут, притом что сегодня пассажирский поезд проходит этот маршрут за 9 часов 17 минут. Электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров.Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошлый год туристический поток в Нижний Новгород значительно возрос. "В этом году мы планируем побить свой рекорд и принять ещё больше гостей. Наш город получил статус "Столицы детского туризма", со всей страны к нам приезжают на гастрофестивали, посмотреть на наши знаменитые закаты. В Нижнем любой сможет найти себе развлечение по душе. Уверен, не останутся в стороне и казанцы, с которыми мы станем ещё ближе благодаря прямому беспересадочному железнодорожному сообщению", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.
https://ria.ru/20220804/avtobusy-1807277806.html
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нижегородская область
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глеб никитин, юрий шалабаев, нижний новгород, казань, нижегородская область, республика татарстан (татарстан)
19:30 04.08.2022 (обновлено: 19:31 04.08.2022)
 

Первая электричка отправилась из Нижнего Новгорода в Казань

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЭлектричка
Электричка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Новый маршрут регулярного движения электропоездов по маршруту Нижний Новгород – Казань торжественно запустили 4 августа, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.
Начиная с 4 августа, электропоезда будут ежедневно отправляться из Казани в 05.10 и прибывать в Нижний Новгород в 11.30. В обратном направлении отправление - в 16.08, прибытие в столицу Татарстана - в 22.28.
"Когда в июне я был в Пильне, ко мне обратилась женщина с просьбой запустить электропоезд до Казани. Запускаем! В Пильне он останавливаться тоже будет. Это, действительно, востребованное направление и среди туристов, и среди предпринимательского сообщества. Для нас важно развивать логистические связи между регионами, в первую очередь, между регионами Поволжья", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Электропоезд будет останавливаться не только в Пильне, но и на станциях Арзамас-2, Сергач и Княжиха в Нижегородской области, а также на станциях Зелёный Дол, Канаш и Шумерля.
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"Время в пути до Казани новой электрички составит 6 часов 20 минут, притом что сегодня пассажирский поезд проходит этот маршрут за 9 часов 17 минут. Электропоезд оснащён санитарными комнатами, плазменными экранами для просмотра фильмов, местами для провоза велосипедов. Поезд может вмещать в себя до 400 пассажиров.
Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев отметил, что за прошлый год туристический поток в Нижний Новгород значительно возрос. "В этом году мы планируем побить свой рекорд и принять ещё больше гостей. Наш город получил статус "Столицы детского туризма", со всей страны к нам приезжают на гастрофестивали, посмотреть на наши знаменитые закаты. В Нижнем любой сможет найти себе развлечение по душе. Уверен, не останутся в стороне и казанцы, с которыми мы станем ещё ближе благодаря прямому беспересадочному железнодорожному сообщению", - приводятся в сообщении слова Шалабаева.

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