Фонды художественного музея Югры пополнились уникальными экспонатами
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииПодписание соглашения о сотрудничестве между Минкультом, Правительством ХМАО и коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
Подписание соглашения о сотрудничестве между Минкультом, Правительством ХМАО и коллекционером Владимиром Некрасовым
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фонды Государственного художественного музея Югры пополнились 12 тысячами экспонатов, среди которых работы известных художников и скульпторов, в частности, Ильи Глазунова, Петра Кончаловского, Михаила Аникушина, Владимира Игошева, Гелия Коржева и других, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.
Это стало возможным благодаря подписанному ранее трехстороннему соглашению о сотрудничестве между Минкультуры РФ, правительством ХМАО– Югры и коллекционером Владимиром Некрасовым. Документ также предусматривает сотрудничество в развитии музейной деятельности в Югре.
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииЭкспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
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Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииЭкспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
2 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииЭкспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
3 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской ФедерацииЭкспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
4 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
1 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
2 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
3 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
4 из 4
Экспонаты, переданные художественному музею Югры коллекционером Владимиром Некрасовым
© Фото предоставлено Министерством культуры Российской Федерации
Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, одним из важнейших направлений работы ведомства является "взаимодействие с региональными, молодыми пространствами, которые необходимо наполнить жизнью".
"Нам очень ценно и дорого, когда появляются новые пространства и новые музеи. Особенно важно, чтобы государство с большим вниманием и заботой относилось к тем людям, которые возвращают это значимое направление для нашей страны – меценатство", – приводятся в сообщении слова Любимовой.
По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, необходимо, чтобы произведения, находящиеся, в том числе, в частных коллекциях, оставались в России и радовали любителей искусства.
"Для нас это уникальная возможность пополнить коллекцию Государственного художественного регионального музея более, чем на 12 тысяч экспонатов, и для нашего региона это первый проект подобного плана. Мы чувствуем большую ответственность", – сказала она.
Владимир Некрасов также подчеркнул важность развития региональных музеев.
"Передача более, чем 12 тысяч единиц хранения - это только начало. У нас есть другие планы по передаче предметов в музей. Надеюсь, музей ждет большое и красивое будущее", – привели в пресс-службе его слова.