https://ria.ru/20220804/eksponaty-1807199588.html

Фонды художественного музея Югры пополнились уникальными экспонатами

Фонды художественного музея Югры пополнились уникальными экспонатами - РИА Новости, 04.08.2022

Фонды художественного музея Югры пополнились уникальными экспонатами

Фонды Государственного художественного музея Югры пополнились 12 тысячами экспонатов, среди которых работы известных художников и скульпторов, в частности, Ильи РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:00

2022-08-04T13:00

музейные маршруты россии - 2022

ольга любимова

россия

наталья комарова

культура

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ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский ао

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Фонды Государственного художественного музея Югры пополнились 12 тысячами экспонатов, среди которых работы известных художников и скульпторов, в частности, Ильи Глазунова, Петра Кончаловского, Михаила Аникушина, Владимира Игошева, Гелия Коржева и других, сообщает пресс-служба министерства культуры РФ.Это стало возможным благодаря подписанному ранее трехстороннему соглашению о сотрудничестве между Минкультуры РФ, правительством ХМАО– Югры и коллекционером Владимиром Некрасовым. Документ также предусматривает сотрудничество в развитии музейной деятельности в Югре.Как отметила министр культуры РФ Ольга Любимова, одним из важнейших направлений работы ведомства является "взаимодействие с региональными, молодыми пространствами, которые необходимо наполнить жизнью".По словам губернатора Югры Натальи Комаровой, необходимо, чтобы произведения, находящиеся, в том числе, в частных коллекциях, оставались в России и радовали любителей искусства.Владимир Некрасов также подчеркнул важность развития региональных музеев."Передача более, чем 12 тысяч единиц хранения - это только начало. У нас есть другие планы по передаче предметов в музей. Надеюсь, музей ждет большое и красивое будущее", – привели в пресс-службе его слова.

https://ria.ru/20220617/lyubimova-1796013109.html

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ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский ао

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Любимова на подписании соглашения о сотрудничестве Ольга Любимова на подписании соглашения о сотрудничестве между Минкультом, правительством ХМАО и коллекционером Владимиром Некрасовым 2022-08-04T13:00 true PT1M24S

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Алёна Пава

ольга любимова, россия, наталья комарова, культура, музеи, ханты-мансийский автономный округ, ханты-мансийский ао, правительство ханты-мансийского ао - югры, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)