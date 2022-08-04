https://ria.ru/20220804/ekonomika-1807305414.html

Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике

Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике - РИА Новости, 04.08.2022

Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике

Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:17

2022-08-04T18:17

2022-08-04T18:17

республика адыгея

белоруссия

россия

белгоспищепром

мурат кумпилов

республика адыгея

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МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил глава южно-российского региона Мурат Кумпилов.Ранее сообщалось о рабочем визите, который в Адыгею совершает делегация Белоруссии. В ее состав входят представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавляет миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.В четверг в присутствии представителей дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, они встретились с членами правительства Адыгеи под руководством Кумпилова. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и Беларуси, развитие партнерских отношений, говорится в сообщении.По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в республике спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная и машиностроительная продукция из Белоруссии, в свою очередь Адыгея экспортирует в Беларусь пищевую продукцию и ряд промышленных товаров, в их числе – редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.В ходе встречи глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. В частности, он отметил крупную промзону, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, а также строящийся горнолыжный экокурорт, добавляется в релизе.Правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия, сегодня между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения.

https://ria.ru/20220804/sotrudnichestvo-1807294108.html

https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html

белоруссия

россия

республика адыгея

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, белгоспищепром, мурат кумпилов, республика адыгея