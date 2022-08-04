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Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике - РИА Новости, 04.08.2022
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https://ria.ru/20220804/ekonomika-1807305414.html
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике - РИА Новости, 04.08.2022
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике
Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:17
2022-08-04T18:17
республика адыгея
белоруссия
россия
белгоспищепром
мурат кумпилов
республика адыгея
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МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил глава южно-российского региона Мурат Кумпилов.Ранее сообщалось о рабочем визите, который в Адыгею совершает делегация Белоруссии. В ее состав входят представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавляет миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.В четверг в присутствии представителей дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, они встретились с членами правительства Адыгеи под руководством Кумпилова. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и Беларуси, развитие партнерских отношений, говорится в сообщении.По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в республике спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная и машиностроительная продукция из Белоруссии, в свою очередь Адыгея экспортирует в Беларусь пищевую продукцию и ряд промышленных товаров, в их числе – редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.В ходе встречи глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. В частности, он отметил крупную промзону, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, а также строящийся горнолыжный экокурорт, добавляется в релизе.Правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия, сегодня между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения.
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белоруссия, россия, белгоспищепром, мурат кумпилов, республика адыгея
18:17 04.08.2022
 

Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике

© Фото : пресс-служба главы Республики АдыгеяГлава республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : пресс-служба главы Республики Адыгея
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МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил глава южно-российского региона Мурат Кумпилов.
Ранее сообщалось о рабочем визите, который в Адыгею совершает делегация Белоруссии. В ее состав входят представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавляет миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.
Рабочая встреча Главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова и делегации представителей органов власти и ряда предприятий Республики Беларусь - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
17:40Республика Адыгея
Предприниматели Адыгеи и Белоруссии обсудят направления сотрудничества
В четверг в присутствии представителей дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, они встретились с членами правительства Адыгеи под руководством Кумпилова. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и Беларуси, развитие партнерских отношений, говорится в сообщении.
"Постоянно развивающийся диалог России и Белоруссии открывает больше возможностей для сотрудничества на региональном уровне. У нашего региона сложились давние дружеские и деловые отношения с Беларусью. Нужно их расширять в рамках заключенного в прошлом году соглашения о сотрудничестве между Адыгеей и Белоруссией. Убежден, визит белорусской делегации в нашу республику позволит придать практический формат ранее достигнутым договоренностям, наполнить взаимодействие новым содержанием. Особенно это важно сегодня, в новых экономических условиях, когда мы активно осваиваем освободившиеся ниши. Эти возможности нужно эффективно использовать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в республике спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная и машиностроительная продукция из Белоруссии, в свою очередь Адыгея экспортирует в Беларусь пищевую продукцию и ряд промышленных товаров, в их числе – редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
7 июля, 16:24Республика Адыгея
Глава Адыгеи рассказал сенаторам о ключевых инвестпроектах республики
В ходе встречи глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. В частности, он отметил крупную промзону, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, а также строящийся горнолыжный экокурорт, добавляется в релизе.
Правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия, сегодня между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения.
 
Республика АдыгеяБелоруссияРоссияБелгоспищепромМурат КумпиловРеспублика Адыгея
 
 
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