https://ria.ru/20220804/ekonomika-1807305414.html
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике - РИА Новости, 04.08.2022
Кумпилов: Адыгея и Беларусь должны освоить освободившиеся ниши в экономике
Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:17
2022-08-04T18:17
2022-08-04T18:17
республика адыгея
белоруссия
россия
белгоспищепром
мурат кумпилов
республика адыгея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_0:98:1795:1108_1920x0_80_0_0_fe478e92bf67bd81972c026a6816a73d.jpg
МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил глава южно-российского региона Мурат Кумпилов.Ранее сообщалось о рабочем визите, который в Адыгею совершает делегация Белоруссии. В ее состав входят представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавляет миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром" Александр Яковчиц.В четверг в присутствии представителей дипломатических ведомств РФ и Белоруссии, они встретились с членами правительства Адыгеи под руководством Кумпилова. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и Беларуси, развитие партнерских отношений, говорится в сообщении.По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в республике спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная и машиностроительная продукция из Белоруссии, в свою очередь Адыгея экспортирует в Беларусь пищевую продукцию и ряд промышленных товаров, в их числе – редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.В ходе встречи глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. В частности, он отметил крупную промзону, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, а также строящийся горнолыжный экокурорт, добавляется в релизе.Правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия, сегодня между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения.
https://ria.ru/20220804/sotrudnichestvo-1807294108.html
https://ria.ru/20220707/investproekty-1800984525.html
белоруссия
россия
республика адыгея
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151102/88/1511028867_95:0:1702:1205_1920x0_80_0_0_958b47826390d7c8f9d93819e5b00ed2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, белгоспищепром, мурат кумпилов, республика адыгея
МАЙКОП, 4 АВГ – РИА Новости. Адыгея и Беларусь, развивая двусторонние отношения, в сложившихся политических и экономических условиях, должны активнее осваивать освободившиеся ниши, заявил глава южно-российского региона Мурат Кумпилов.
Ранее сообщалось о рабочем визите, который в Адыгею совершает делегация Белоруссии
. В ее состав входят представители минпромышленности и минсельхоза, Национального агентства инвестиций и приватизации, Торгового дома МТЗ-Северо-Запад, холдинга "Белавтомаз" и ряда других компаний, возглавляет миссию заместитель председателя концерна "Белгоспищепром
" Александр Яковчиц.
В четверг в присутствии представителей дипломатических ведомств РФ
и Белоруссии, они встретились с членами правительства Адыгеи под руководством Кумпилова. На встрече обсуждались перспективы сотрудничества Адыгеи и Беларуси, развитие партнерских отношений, говорится в сообщении.
"Постоянно развивающийся диалог России и Белоруссии открывает больше возможностей для сотрудничества на региональном уровне. У нашего региона сложились давние дружеские и деловые отношения с Беларусью. Нужно их расширять в рамках заключенного в прошлом году соглашения о сотрудничестве между Адыгеей и Белоруссией. Убежден, визит белорусской делегации в нашу республику позволит придать практический формат ранее достигнутым договоренностям, наполнить взаимодействие новым содержанием. Особенно это важно сегодня, в новых экономических условиях, когда мы активно осваиваем освободившиеся ниши. Эти возможности нужно эффективно использовать", – приводит слова Кумпилова пресс-служба.
По данным минэкономразвития и торговли Адыгеи, в республике спросом пользуются молочные и мясные продукты питания, мебельная и машиностроительная продукция из Белоруссии, в свою очередь Адыгея экспортирует в Беларусь пищевую продукцию и ряд промышленных товаров, в их числе – редукторы, гидроманипуляторы. Существенно выросли поставки минеральной воды.
В ходе встречи глава Адыгеи рассказал об инвестиционном потенциале республики, предложениях по развитию и укреплению торгово-экономических и образовательно-культурных связей. В частности, он отметил крупную промзону, которая будет обеспечена всей необходимой инфраструктурой, а также строящийся горнолыжный экокурорт, добавляется в релизе.
Правительство Белоруссии и кабмин Адыгеи в 2021 году заключили соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. Стороны разработали план взаимодействия, сегодня между предприятиями российской и белорусской республик установились прочные торгово-экономические отношения.