https://ria.ru/20220804/dtp-1807308563.html

В ДТП под Воронежем погибли два человека

В ДТП под Воронежем погибли два человека - РИА Новости, 04.08.2022

В ДТП под Воронежем погибли два человека

Два человека погибли, ещё двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения выехавшей на встречную полосу иномарки и ВАЗа в Воронежской... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:28

2022-08-04T18:28

2022-08-04T18:29

происшествия

свердловская область

грибановский район

авто

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 4 авг - РИА Новости. Два человека погибли, ещё двое, в том числе ребенок, получили травмы в результате столкновения выехавшей на встречную полосу иномарки и ВАЗа в Воронежской области, сообщает ГУМВД по региону в четверг.Авария произошла в 9.10 мск четверга в Грибановском районе на 427 километре автодороги Р-298 "Курск-Борисоглебск"."По предварительным данным, 58-летний водитель "Мицубиси Аутлендер", житель столичного региона, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением 71–летнего жителя Грибановского района", - говорится в сообщении.В результате ДТП водитель "ВАЗ-2106" и пассажирка, 26-летняя жительница Свердловской области, скончались на месте происшествия."Кроме того, пассажиры отечественного автомобиля: 64-летняя жительница Воронежа и 5-летний житель Свердловской области получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение", - информирует полиция.По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

https://ria.ru/20220804/avariya-1807225045.html

https://ria.ru/20220804/dtp-1807247481.html

свердловская область

грибановский район

воронеж

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происшествия, свердловская область, грибановский район, авто, воронеж