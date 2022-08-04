https://ria.ru/20220804/dtp-1807201795.html
Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД
Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД - РИА Новости, 04.08.2022
Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД
В России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено, следует из информационно-аналитического обзора... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:01
2022-08-04T13:01
2022-08-04T13:06
происшествия
авто
россия
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено, следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ."Отмечается рост на 16,5% количества ДТП, совершенных водителями в возрасте от 10 до 16 лет, то есть лицами, которые не могли быть допущены к участию в дорожном в качестве водителя механического ТС", - говорится в документе.Статистика приведена за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.Более того, в России за полгода произошло восемь аварий с участием водителей до 10 лет, в них пострадали 10 человек. Подростки от 10 до 14 лет попадали в ДТП 124 раза, погибли два человека.Наибольшее количество ДТП (12 956, или 27,6%) совершено водителями в возрасте от 30 до 40 лет. В таких авариях и погибло больше всего - 1,3 тысячи, раненых - 17 тысяч.Фиксируется рост аварий, произошедших по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами от 2 до 5 лет - на 3,3%. ДТП из-за водителей в возрасте от 25 до 30 лет происходили на 16,9% чаще.
https://ria.ru/20220220/dtp-1773885065.html
https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, авто, россия
13:01 04.08.2022 (обновлено: 13:06 04.08.2022)
Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД
МВД: В России растет число ДТП, совершенных малолетними водителями
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено, следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ.
"Отмечается рост на 16,5% количества ДТП, совершенных водителями в возрасте от 10 до 16 лет, то есть лицами, которые не могли быть допущены к участию в дорожном в качестве водителя механического ТС", - говорится в документе.
Статистика приведена за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.
Более того, в России
за полгода произошло восемь аварий с участием водителей до 10 лет, в них пострадали 10 человек. Подростки от 10 до 14 лет попадали в ДТП 124 раза, погибли два человека.
Наибольшее количество ДТП (12 956, или 27,6%) совершено водителями в возрасте от 30 до 40 лет. В таких авариях и погибло больше всего - 1,3 тысячи, раненых - 17 тысяч.
Фиксируется рост аварий, произошедших по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами от 2 до 5 лет - на 3,3%. ДТП из-за водителей в возрасте от 25 до 30 лет происходили на 16,9% чаще.