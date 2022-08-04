https://ria.ru/20220804/dtp-1807201795.html

Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД

Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД - РИА Новости, 04.08.2022

Число ДТП, совершенных малолетними водителями, выросло, заявили в МВД

В России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено, следует из информационно-аналитического обзора... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:01

2022-08-04T13:01

2022-08-04T13:06

происшествия

авто

россия

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. В России на 16,5% выросло число ДТП, совершенных водителями в возрасте, в котором за руль садиться запрещено, следует из информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ."Отмечается рост на 16,5% количества ДТП, совершенных водителями в возрасте от 10 до 16 лет, то есть лицами, которые не могли быть допущены к участию в дорожном в качестве водителя механического ТС", - говорится в документе.Статистика приведена за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным отрезком 2021-го.Более того, в России за полгода произошло восемь аварий с участием водителей до 10 лет, в них пострадали 10 человек. Подростки от 10 до 14 лет попадали в ДТП 124 раза, погибли два человека.Наибольшее количество ДТП (12 956, или 27,6%) совершено водителями в возрасте от 30 до 40 лет. В таких авариях и погибло больше всего - 1,3 тысячи, раненых - 17 тысяч.Фиксируется рост аварий, произошедших по вине водителей, имеющих стаж управления транспортными средствами от 2 до 5 лет - на 3,3%. ДТП из-за водителей в возрасте от 25 до 30 лет происходили на 16,9% чаще.

https://ria.ru/20220220/dtp-1773885065.html

https://ria.ru/20220726/dtp-1805201631.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, авто, россия