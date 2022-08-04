https://ria.ru/20220804/dtp-1807200293.html
Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин
Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин - РИА Новости, 04.08.2022
Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин
ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей произошло на трассе под Севастополем, один человек погиб, не менее десяти ранены, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:56
2022-08-04T12:56
2022-08-04T17:35
происшествия
севастополь
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей произошло на трассе под Севастополем, один человек погиб, не менее десяти ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Севастополю.Момент ДТП попал на видео. На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как у фуры с прицепом, предположительно, отказали тормоза, в итоге она на большой скорости протаранила несколько автомобилей и загорелась."Произошло ДТП в районе поселка Сахарная головка на улице Нефтяная, на выезде на трассу "Таврида" с участием легковых и грузовых автомобилей – точное количество машин уточняется. Есть пострадавшие, медики оказывают им помощь", - сказали в пресс-службе."Один человек, к сожалению, погиб. Количество пострадавших уточняем, но их не менее 10. Среди них в том числе дети. Погибший – взрослый", - отмечают в ведомстве.Раненым на месте оказывается помощь, работают медики и службы ГИБДД.
https://radiosputnik.ria.ru/20220804/dtp-1807143788.html
севастополь
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры с места массового ДТП под Севастополем
Фура влетела в несколько машин на выезде на трассу "Таврида" под Севастополем и загорелась. Погиб 1 человек, не менее 10 ранены, сообщили РИА Новости в МЧС.
2022-08-04T12:56
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PT0M54S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь, украина
12:56 04.08.2022 (обновлено: 17:35 04.08.2022)
Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин
МЧС Севастополя сообщило о ДТП с участием не менее десяти машин, погиб человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей произошло на трассе под Севастополем, один человек погиб, не менее десяти ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Севастополю.
Момент ДТП попал на видео. На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как у фуры с прицепом, предположительно, отказали тормоза, в итоге она на большой скорости протаранила несколько автомобилей и загорелась.
"Произошло ДТП в районе поселка Сахарная головка на улице Нефтяная, на выезде на трассу "Таврида" с участием легковых и грузовых автомобилей – точное количество машин уточняется. Есть пострадавшие, медики оказывают им помощь", - сказали в пресс-службе.
"Один человек, к сожалению, погиб. Количество пострадавших уточняем, но их не менее 10. Среди них в том числе дети. Погибший – взрослый", - отмечают в ведомстве.
Раненым на месте оказывается помощь, работают медики и службы ГИБДД
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