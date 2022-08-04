https://ria.ru/20220804/dtp-1807200293.html

Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин

Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин - РИА Новости, 04.08.2022

Под Севастополем столкнулись не менее десяти машин

ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей произошло на трассе под Севастополем, один человек погиб, не менее десяти ранены, сообщили РИА... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:56

2022-08-04T12:56

2022-08-04T17:35

происшествия

севастополь

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг - РИА Новости. ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей произошло на трассе под Севастополем, один человек погиб, не менее десяти ранены, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС России по Севастополю.Момент ДТП попал на видео. На ролике, опубликованном в соцсетях, видно, как у фуры с прицепом, предположительно, отказали тормоза, в итоге она на большой скорости протаранила несколько автомобилей и загорелась."Произошло ДТП в районе поселка Сахарная головка на улице Нефтяная, на выезде на трассу "Таврида" с участием легковых и грузовых автомобилей – точное количество машин уточняется. Есть пострадавшие, медики оказывают им помощь", - сказали в пресс-службе."Один человек, к сожалению, погиб. Количество пострадавших уточняем, но их не менее 10. Среди них в том числе дети. Погибший – взрослый", - отмечают в ведомстве.Раненым на месте оказывается помощь, работают медики и службы ГИБДД.

https://radiosputnik.ria.ru/20220804/dtp-1807143788.html

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры с места массового ДТП под Севастополем Фура влетела в несколько машин на выезде на трассу "Таврида" под Севастополем и загорелась. Погиб 1 человек, не менее 10 ранены, сообщили РИА Новости в МЧС. 2022-08-04T12:56 true PT0M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, севастополь, украина