https://ria.ru/20220804/drevesina-1807169576.html

Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса

Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022

Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса

Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:57

2022-08-04T11:57

2022-08-04T11:57

ленинградская область

донбасс

енакиево

гуманитарная помощь

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для восстановления больниц, школ и детсадов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такая поддержка позволит жителям региона восстановить дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты."Первые грузовики со стройматериалами для ремонта зданий и инженерных сетей прибыли из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в ДНР еще в июне. Лесозаготовители и лесопереработчики собрали и отправили несколько грузовиков с пиломатериалами для ремонта кровель, полов, окон зданий: доски, брус, вагонку, древесно-плитные материалы", — отметили в пресс-службе.В обладминистрации уточнили, что древесина будет использоваться для строительства и ремонта деревянных домов, для опалубки при производстве бетонных работ.Кроме того, Ленинградская область поставила в подшефный город ДНР Енакиево и близлежащие поселки стройматериалы для ремонта зданий и инженерных сетей, технику для ремонта дорог, оборудование для школ и медицинских учреждений, автобусы. Сейчас в Енакиево работают сотрудники региональных комитетов по здравоохранению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

https://ria.ru/20220802/pomosch-1806682258.html

донбасс

енакиево

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

донбасс, енакиево, гуманитарная помощь