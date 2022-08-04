Рейтинг@Mail.ru
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
https://ria.ru/20220804/drevesina-1807169576.html
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса
Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:57
2022-08-04T11:57
ленинградская область
донбасс
енакиево
гуманитарная помощь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176218_0:39:738:454_1920x0_80_0_0_570de8249319f5948bbae8f3e62712a8.png
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для восстановления больниц, школ и детсадов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такая поддержка позволит жителям региона восстановить дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты."Первые грузовики со стройматериалами для ремонта зданий и инженерных сетей прибыли из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в ДНР еще в июне. Лесозаготовители и лесопереработчики собрали и отправили несколько грузовиков с пиломатериалами для ремонта кровель, полов, окон зданий: доски, брус, вагонку, древесно-плитные материалы", — отметили в пресс-службе.В обладминистрации уточнили, что древесина будет использоваться для строительства и ремонта деревянных домов, для опалубки при производстве бетонных работ.Кроме того, Ленинградская область поставила в подшефный город ДНР Енакиево и близлежащие поселки стройматериалы для ремонта зданий и инженерных сетей, технику для ремонта дорог, оборудование для школ и медицинских учреждений, автобусы. Сейчас в Енакиево работают сотрудники региональных комитетов по здравоохранению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
https://ria.ru/20220802/pomosch-1806682258.html
донбасс
енакиево
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807176218_42:0:698:492_1920x0_80_0_0_a7a0e61cdc6085bccee3fa34ce7aab68.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, енакиево, гуманитарная помощь
11:57 04.08.2022
 

Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса

© Фото : Правительство Ленинградской областиДревесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Правительство Ленинградской области
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для восстановления больниц, школ и детсадов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, такая поддержка позволит жителям региона восстановить дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
2 августа, 14:49Ленинградская область
Ленобласть направит 1,2 миллиарда рублей на помощь Енакиево в ДНР
"Первые грузовики со стройматериалами для ремонта зданий и инженерных сетей прибыли из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в ДНР еще в июне. Лесозаготовители и лесопереработчики собрали и отправили несколько грузовиков с пиломатериалами для ремонта кровель, полов, окон зданий: доски, брус, вагонку, древесно-плитные материалы", — отметили в пресс-службе.
В обладминистрации уточнили, что древесина будет использоваться для строительства и ремонта деревянных домов, для опалубки при производстве бетонных работ.
"Список материалов формировался, исходя из запросов администрации Енакиево. Помощь деловой древесиной и строительными материалами будет продолжаться", — подытожили в пресс-службе.
Кроме того, Ленинградская область поставила в подшефный город ДНР Енакиево и близлежащие поселки стройматериалы для ремонта зданий и инженерных сетей, технику для ремонта дорог, оборудование для школ и медицинских учреждений, автобусы. Сейчас в Енакиево работают сотрудники региональных комитетов по здравоохранению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
 
Ленинградская областьДонбассЕнакиевоГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала