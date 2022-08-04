https://ria.ru/20220804/drevesina-1807169576.html
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса - РИА Новости, 04.08.2022
Древесина из Ленобласти пойдет на восстановление инфраструктуры Донбасса
Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:57
2022-08-04T11:57
2022-08-04T11:57
ленинградская область
донбасс
енакиево
гуманитарная помощь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для восстановления больниц, школ и детсадов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, такая поддержка позволит жителям региона восстановить дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты."Первые грузовики со стройматериалами для ремонта зданий и инженерных сетей прибыли из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в ДНР еще в июне. Лесозаготовители и лесопереработчики собрали и отправили несколько грузовиков с пиломатериалами для ремонта кровель, полов, окон зданий: доски, брус, вагонку, древесно-плитные материалы", — отметили в пресс-службе.В обладминистрации уточнили, что древесина будет использоваться для строительства и ремонта деревянных домов, для опалубки при производстве бетонных работ.Кроме того, Ленинградская область поставила в подшефный город ДНР Енакиево и близлежащие поселки стройматериалы для ремонта зданий и инженерных сетей, технику для ремонта дорог, оборудование для школ и медицинских учреждений, автобусы. Сейчас в Енакиево работают сотрудники региональных комитетов по здравоохранению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
https://ria.ru/20220802/pomosch-1806682258.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, енакиево, гуманитарная помощь
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг — РИА Новости. Строительная древесина, которую Ленинградская область поставила в качестве гуманитарной помощи на Донбасс, будет использована, в первую очередь, для восстановления больниц, школ и детсадов, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.
По его словам, такая поддержка позволит жителям региона восстановить дома, наладить быт, отремонтировать социальные объекты.
"Первые грузовики со стройматериалами для ремонта зданий и инженерных сетей прибыли из Ленинградской области в подшефный город Енакиево в ДНР еще в июне. Лесозаготовители и лесопереработчики собрали и отправили несколько грузовиков с пиломатериалами для ремонта кровель, полов, окон зданий: доски, брус, вагонку, древесно-плитные материалы", — отметили в пресс-службе.
В обладминистрации уточнили, что древесина будет использоваться для строительства и ремонта деревянных домов, для опалубки при производстве бетонных работ.
"Список материалов формировался, исходя из запросов администрации Енакиево. Помощь деловой древесиной и строительными материалами будет продолжаться", — подытожили в пресс-службе.
Кроме того, Ленинградская область поставила в подшефный город ДНР Енакиево и близлежащие поселки стройматериалы для ремонта зданий и инженерных сетей, технику для ремонта дорог, оборудование для школ и медицинских учреждений, автобусы. Сейчас в Енакиево работают сотрудники региональных комитетов по здравоохранению, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.