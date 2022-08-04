16:46 04.08.2022 (обновлено: 17:45 04.08.2022)
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ.
Отмечается, что со слов журналиста, у него "проблемы с координацией, голова болит".
По данным МВД ДНР, 4 августа здание драмтеатра в Донецке подверглось обстрелу украинских силовиков. Отмечается, что во время атаки там проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой.
Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты. Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребенком, еще шестеро ранены.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.