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Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка

Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка

Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:46

2022-08-04T16:46

2022-08-04T17:45

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ.Отмечается, что со слов журналиста, у него "проблемы с координацией, голова болит".По данным МВД ДНР, 4 августа здание драмтеатра в Донецке подверглось обстрелу украинских силовиков. Отмечается, что во время атаки там проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой.Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты. Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребенком, еще шестеро ранены.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/donbass-1807255228.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, мвд днр