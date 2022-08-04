Рейтинг@Mail.ru
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807276061.html
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка
Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:46
2022-08-04T17:45
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
мвд днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807200433_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d3fbdafad93cae441f728c3410994d09.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ.Отмечается, что со слов журналиста, у него "проблемы с координацией, голова болит".По данным МВД ДНР, 4 августа здание драмтеатра в Донецке подверглось обстрелу украинских силовиков. Отмечается, что во время атаки там проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой.Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты. Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребенком, еще шестеро ранены.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/donbass-1807255228.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807200433_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_d9586476dddd942b76d41c11e78a6f59.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина, мвд днр
16:46 04.08.2022 (обновлено: 17:45 04.08.2022)
 
Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка

Ассистент оператора RT пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Ассистент оператора RT Алексей Докучаев пострадал при обстреле центра Донецка, у него подозревают контузию, сообщается в Telegram-канале СМИ.
Отмечается, что со слов журналиста, у него "проблемы с координацией, голова болит".
По данным МВД ДНР, 4 августа здание драмтеатра в Донецке подверглось обстрелу украинских силовиков. Отмечается, что во время атаки там проходила церемония прощания с погибшим командиром реактивного артиллерийского дивизиона Ольгой Качурой.
Кроме того, объектом удара со стороны Украины стал отель "Донбасс Палас", в котором размещаются журналисты. Всего в результате атаки Донецка пять мирных граждан погибли, в том числе женщина с ребенком, еще шестеро ранены.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Кириллов о чрезмерной агрессивности украинских военных - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:44Специальная военная операция на Украине
Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаУкраинаМВД ДНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала