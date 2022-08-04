https://ria.ru/20220804/donetsk-1807244229.html

ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"

ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток" - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"

Украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:14

2022-08-04T15:14

2022-08-04T15:41

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части", — говорится в записи в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, заявило, что обстрел из "Урагана" производился в 14:45 мск из населенного пункта Карловка.В ведомстве также отметили, что ВСУ в 14:45 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Ленинскому району Донецка, а в 15:00 — десять снарядов калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам.С конца июля украинские войска начали обстреливать территорию Донецкой Народной Республики боеприпасами, содержащими противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".Ежедневно сообщается о ранении мирных жителей.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://radiosputnik.ria.ru/20220803/donetsk-1806870145.html

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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины