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ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток" - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807244229.html
ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"
ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток" - РИА Новости, 04.08.2022
ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"
Украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:14
2022-08-04T15:41
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части", — говорится в записи в Telegram-канале штаба.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, заявило, что обстрел из "Урагана" производился в 14:45 мск из населенного пункта Карловка.В ведомстве также отметили, что ВСУ в 14:45 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Ленинскому району Донецка, а в 15:00 — десять снарядов калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам.С конца июля украинские войска начали обстреливать территорию Донецкой Народной Республики боеприпасами, содержащими противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".Ежедневно сообщается о ранении мирных жителей.Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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донецк (днр), донецкая народная республика, вооруженные силы украины
15:14 04.08.2022 (обновлено: 15:41 04.08.2022)
 
ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"

Штаб обороны ДНР: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток"
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили по жилым кварталам Кировского района Донецка ракеты, оснащенные минами "Лепесток", сообщил штаб территориальной обороны ДНР.
"Украинские боевики с помощью средств доставки РСЗО БМ-27 "Ураган" сбросили ПФМ-1 на жилые кварталы Кировского района Донецка. Мины упали под ноги населению во дворах жилых домов и на проезжей части", — говорится в записи в Telegram-канале штаба.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, заявило, что обстрел из "Урагана" производился в 14:45 мск из населенного пункта Карловка.

В ведомстве также отметили, что ВСУ в 14:45 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Ленинскому району Донецка, а в 15:00 — десять снарядов калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 11:16В мире
В Донецке на мине подорвалась маршрутка
С конца июля украинские войска начали обстреливать территорию Донецкой Народной Республики боеприпасами, содержащими противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток".
Ежедневно сообщается о ранении мирных жителей.
Противопехотная фугасная мина предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционно. Это практически точная копия американской BLU-43/B Dragontooth.
Из-за необычной формы боеприпаса мирные жители не всегда могут распознать в нем опасный объект.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Губительные "Лепестки": ВСУ забросали центр Донецка запрещенными минами
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улице Донецка
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

Саперы международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

Робототехнический комплекс разминирования Уран-6 используется саперами Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ для разминирования центральной улице Донецка
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в фотобанк

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток на центральной улицы Донецка
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Разминирование центральной улицы Донецка.

Разминирование центральной улицы Донецка
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
2 из 10

"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
3 из 10

Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
4 из 10

Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
5 из 10

"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
6 из 10

В некоторых местах военным приходится убирать мины лопатами.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
7 из 10

В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
8 из 10

МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сообщалось о нескольких пострадавших при взрывах "Лепестков".

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
10 из 10

Разминирование центральной улицы Донецка.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
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