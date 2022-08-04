ВСУ выпустили по жилым кварталам Донецка ракеты с минами "Лепесток"

Штаб обороны ДНР: ВСУ выпустили по Донецку ракеты из "Урагана" с минами "Лепесток"
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, в свою очередь, заявило, что обстрел из "Урагана" производился в 14:45 мск из населенного пункта Карловка.
В ведомстве также отметили, что ВСУ в 14:45 выпустили три снаряда калибра 152 миллиметра по Ленинскому району Донецка, а в 15:00 — десять снарядов калибра 152 миллиметра по Куйбышевскому и Кировскому районам.
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.
Украинские войска выпустили по центру Донецка реактивный кассетный снаряд с запрещенными противопехотными минами "Лепесток".
"Лепесток" — маленькая и легкая мина, увидеть ее вечером на дороге непросто.
Особое коварство "Лепестка" состоит в том, что из-за необычной формы люди, ничего не знающие о минах, могут не опознать его как опасный объект.
Снаряд срабатывает, если на него наступить. А может сработать и самопроизвольно, если сильно нагреется на солнце.
"Лепестки" обнаружили сразу на нескольких центральных проспектах и улицах Донецка.
В последнее время украинские боевики все чаще обстреливают таким образом Донецк, Макеевку и Ясиноватую.
МЧС ДНР рекомендовало жителям не выходить на улицу без необходимости.