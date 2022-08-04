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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:31
2022-08-04T13:31
2022-08-04T13:31
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка