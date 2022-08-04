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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:31
2022-08-04T13:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина
13:31 04.08.2022
 
Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

В ДНР заявили, что украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВитринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка
Витринные окна гостиницы Донбасс Палас, поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
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Витринные окна гостиницы "Донбасс Палас", поврежденные в результате обстрела ВСУ центра Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
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