https://ria.ru/20220804/donetsk-1807210266.html

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска снова обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:31

2022-08-04T13:31

2022-08-04T13:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 13.00 мск выпустили по Киевскому району Донецка пять снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.00 (совпадает с мск) - н.п. Первомайское – г. Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, футбольный стадион "Донбасс Арена". Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, украина