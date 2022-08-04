https://ria.ru/20220804/donetsk-1807192002.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:35
2022-08-04T12:35
2022-08-04T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807176026.html
донецкая народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
2022-08-04T12:35
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецкая народная республика
12:35 04.08.2022 (обновлено: 14:31 04.08.2022)
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек
ДНР: в Донецке, по предварительным данным, при обстреле ВСУ погибли пять человек