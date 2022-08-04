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В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807192002.html
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2022
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:35
2022-08-04T14:31
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
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донецкая народная республика
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Дарья Буймова
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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка
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в мире, донецкая народная республика
12:35 04.08.2022 (обновлено: 14:31 04.08.2022)
 
В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек

ДНР: в Донецке, по предварительным данным, при обстреле ВСУ погибли пять человек

Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. Кадр из видео
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения.
"Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении.
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы Донбасс Палас в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
11:51
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
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