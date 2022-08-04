https://ria.ru/20220804/donetsk-1807192002.html

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек - РИА Новости, 04.08.2022

В Донецке из-за обстрелов со стороны ВСУ погибли пять человек

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:35

2022-08-04T12:35

2022-08-04T14:31

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает, что, по предварительным данным, из-за обстрелов в Ворошиловском районе Донецка погибли пять мирных жителей, еще шесть получили ранения."Ворошиловский район: по предварительным данным, пять гражданских лиц погибли, еще шесть получили ранения", - говорится в сообщении.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей накануне Ольгой Качурой, полковником Народной милиции ДНР с позывным "Корса". По данным корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807176026.html

донецкая народная республика

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Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка Кадры последствий ударов ВСУ по центру Донецка 2022-08-04T12:35 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика