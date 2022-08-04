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Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
Украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета, а также гостиницы "Донбасс Палас" в самом центре Донецка, передает корреспондент... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:51
2022-08-04T11:51
2022-08-04T12:13
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета, а также гостиницы "Донбасс Палас" в самом центре Донецка, передает корреспондент РИА Новости.В четверг Киев нанес артиллерийский удар по центральной части Донецка. Ранее центр города уже подвергался обстрелам с украинских позиций, на этот раз в зоне поражения оказались театр оперы и балета и гостиница "Донбасс Палас" в непосредственной близости к площади Ленина. Эти объекты попали под огонь украинской артиллерии впервые с начала боевых действий в Донбассе.Обстрел произошел в день прощания с полковником Ольгой Качурой, заместителем командира дивизиона РСЗО с позывным "Корса". Она погибла накануне вечером, также в результате артиллерийского обстрела.
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Последствия обстрела ВСУ района драмтеатра и гостиницы "Донбасс Палас" в Донецке
Район театра оперы и балета и гостиницы "Донбасс Палас" в центре Донецка обстрелян впервые за все 8 лет конфликта, передаёт корреспондент РИА Новости.
2022-08-04T11:51
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РИА Новости
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в мире, донецк (днр), киев, донбасс
11:51 04.08.2022 (обновлено: 12:13 04.08.2022)
Украинские войска обстреляли район оперного театра в Донецке
Украинские войска впервые с 2014 года обстреляли район театра оперы и балета в Донецке