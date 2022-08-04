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Снаряды попали в два жилых дома в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807160453.html
Снаряды попали в два жилых дома в Донецке
Снаряды попали в два жилых дома в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022
Снаряды попали в два жилых дома в Донецке
Украинский удар пришелся в том числе по двум жилым домам в центре Донецка перед началом церемонии прощания с погибшей Ольгой Качурой, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:01
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специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинский удар пришелся в том числе по двум жилым домам в центре Донецка перед началом церемонии прощания с погибшей Ольгой Качурой, рассказали РИА Новости очевидцы."Прилетело в два жилых дома по Театральному проспекту", - сказал один из собеседников агентства.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной "Корсой". По словам корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807158555.html
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96
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в мире
11:01 04.08.2022 (обновлено: 11:12 04.08.2022)
 
Снаряды попали в два жилых дома в Донецке

Украинские снаряды попали в два жилых дома на Театральном проспекте в Донецке

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС ДНР
Сотрудники МЧС ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинский удар пришелся в том числе по двум жилым домам в центре Донецка перед началом церемонии прощания с погибшей Ольгой Качурой, рассказали РИА Новости очевидцы.
"Прилетело в два жилых дома по Театральному проспекту", - сказал один из собеседников агентства.
Автомобиль скорой медицинской помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
10:57Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка погибла девушка
Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной "Корсой". По словам корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.
 
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