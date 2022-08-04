https://ria.ru/20220804/donetsk-1807160453.html

Снаряды попали в два жилых дома в Донецке

Снаряды попали в два жилых дома в Донецке - РИА Новости, 04.08.2022

Снаряды попали в два жилых дома в Донецке

Украинский удар пришелся в том числе по двум жилым домам в центре Донецка перед началом церемонии прощания с погибшей Ольгой Качурой, рассказали РИА Новости... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:01

2022-08-04T11:01

2022-08-04T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинский удар пришелся в том числе по двум жилым домам в центре Донецка перед началом церемонии прощания с погибшей Ольгой Качурой, рассказали РИА Новости очевидцы."Прилетело в два жилых дома по Театральному проспекту", - сказал один из собеседников агентства.Ранее украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной "Корсой". По словам корреспондента РИА Новости, интенсивному обстрелу подвергся центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили. Церемония прощания с Качурой не началась из-за обстрела - всех эвакуировали в убежища.

https://ria.ru/20220804/donetsk-1807158555.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире