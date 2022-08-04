https://ria.ru/20220804/donetsk-1807158555.html

При обстреле Донецка погибла девушка

При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.08.2022

При обстреле Донецка погибла девушка

Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:57

2022-08-04T10:57

2022-08-04T11:11

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Тело убитой девушки лежит около отеля "Донбасс Палас".Есть раненые, сейчас им на месте оказывают первую медпомощь.

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина