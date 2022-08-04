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При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donetsk-1807158555.html
При обстреле Донецка погибла девушка
При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Донецка погибла девушка
Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:57
2022-08-04T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Тело убитой девушки лежит около отеля "Донбасс Палас".Есть раненые, сейчас им на месте оказывают первую медпомощь.
украина
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Варвара Скокшина
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в мире, украина
10:57 04.08.2022 (обновлено: 11:11 04.08.2022)
 
При обстреле Донецка погибла девушка

При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла девушка

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи в Донецке
Автомобиль скорой медицинской помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль скорой медицинской помощи в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Тело убитой девушки лежит около отеля "Донбасс Палас".
Есть раненые, сейчас им на месте оказывают первую медпомощь.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраина
 
 
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