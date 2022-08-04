https://ria.ru/20220804/donetsk-1807158555.html
При обстреле Донецка погибла девушка
При обстреле Донецка погибла девушка - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Донецка погибла девушка
Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:57
2022-08-04T10:57
2022-08-04T11:11
специальная военная операция на украине
в мире
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778048542_0:301:3078:2032_1920x0_80_0_0_707acb7c5b81497139d56bcd2ac84791.jpg
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.Тело убитой девушки лежит около отеля "Донбасс Палас".Есть раненые, сейчас им на месте оказывают первую медпомощь.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0e/1778048542_347:0:3078:2048_1920x0_80_0_0_81e6916820c1d75a10b72c711605f228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
10:57 04.08.2022 (обновлено: 11:11 04.08.2022)
При обстреле Донецка погибла девушка
При обстреле Донецка со стороны ВСУ погибла девушка
ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Как минимум один человек погиб во время украинского удара по центру Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Тело убитой девушки лежит около отеля "Донбасс Палас".
Есть раненые, сейчас им на месте оказывают первую медпомощь.