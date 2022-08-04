https://ria.ru/20220804/donetsk-1807132224.html

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска выпустили по Донецку и Макеевке 25 снарядов

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут 15 снарядов калибром 152 миллиметра и 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:30

2022-08-04T08:30

2022-08-04T08:30

в мире

донецк (днр)

макеевка

украина

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, выпустив за 5 минут 15 снарядов калибром 152 миллиметра и 10 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 08:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Невельское – город Донецк (Кировский район): выпущено 10 снарядов калибром 122 мм; 08:00 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 10 снарядов калибром 152 мм; 08:05 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено пять снарядов калибром 152 мм", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1807089890.html

донецк (днр)

макеевка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), макеевка, украина