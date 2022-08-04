https://ria.ru/20220804/donetsk-1807125494.html

ВСУ утром в четверг выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка

ВСУ утром в четверг выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка - РИА Новости, 04.08.2022

ВСУ утром в четверг выпустили шесть мин по Петровскому району Донецка

Украинские войска в 06.25 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T06:58

2022-08-04T06:58

2022-08-04T06:58

специальная военная операция на украине

в мире

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска в 06.25 выпустили шесть мин калибром 120 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК."После 06:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 06:25 - н.п. Марьинка (западная) – г. Донецк (Петровский район): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - говорится в сообщении представительства республики.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220803/obstrel-1807097668.html

петровский район

донецкая народная республика

донецк (днр)

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в мире, петровский район, донецкая народная республика, донецк (днр)