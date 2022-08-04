https://ria.ru/20220804/donetsk-1807121779.html

Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку

Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T03:30

2022-08-04T03:30

2022-08-04T05:48

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220803/donetsk-1807092418.html

донецк (днр)

кировский район

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в мире, донецк (днр), кировский район