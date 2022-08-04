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Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку
Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T03:30
2022-08-04T03:30
2022-08-04T05:48
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 122 миллиметра по Кировскому району Донецка, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.По словам президента, конечная цель заключается в освобождении Донбасса и создании условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220803/donetsk-1807092418.html
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в мире, донецк (днр), кировский район
03:30 04.08.2022 (обновлено: 05:48 04.08.2022)
Украинские войска в ночь на четверг выпустили восемь снарядов по Донецку
ВСУ в ночь на четверг выпустили по Донецку восемь снарядов калибром 122 миллиметра