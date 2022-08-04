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Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков - РИА Новости, 04.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков
Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков - РИА Новости, 04.08.2022
Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков
Побочным эффектом обнаруженных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов опиоидного и эфедринового рядов является повышенная агрессивность,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:44
2022-08-04T17:42
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Побочным эффектом обнаруженных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов опиоидного и эфедринового рядов является повышенная агрессивность, которая и проявлялась в Донбассе, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По его словам, на оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового рядов - метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина. Метадон применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимости."Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса", - сообщил Кириллов.
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Кириллов о чрезмерной агрессивности украинских военных
Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению
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в мире, здоровье - общество, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
15:44 04.08.2022 (обновлено: 17:42 04.08.2022)
 
Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков

Начальник войск РХБЗ Кириллов назвал обстрелы Донбасса ВСУ побочным действием наркотиков

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Побочным эффектом обнаруженных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов опиоидного и эфедринового рядов является повышенная агрессивность, которая и проявлялась в Донбассе, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, на оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового рядов - метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина. Метадон применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимости.
"Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса", - сообщил Кириллов.
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России
2 августа, 11:58Дурь. Наркотическая война Украины против России
Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против РоссииОн потерял все: семью, деньги, свободу. Это типичная история украинца, ставшего частью наркосети, организованной спецслужбами Киева для уничтожения россиян. Михаил, как и его "коллеги", был уверен, что подзаработает и вернется домой. Никто из них не думал, что становится преступником. Комикс о том, как одно решение разрушило несколько жизней.
 
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