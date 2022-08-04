Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков

Наркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против России Он потерял все: семью, деньги, свободу. Это типичная история украинца, ставшего частью наркосети, организованной спецслужбами Киева для уничтожения россиян. Михаил, как и его "коллеги", был уверен, что подзаработает и вернется домой. Никто из них не думал, что становится преступником. Комикс о том, как одно решение разрушило несколько жизней.