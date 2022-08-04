15:44 04.08.2022 (обновлено: 17:42 04.08.2022)
Минобороны связало обстрелы Донбасса с побочным действием наркотиков
Начальник войск РХБЗ Кириллов назвал обстрелы Донбасса ВСУ побочным действием наркотиков
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Побочным эффектом обнаруженных на оставленных украинских позициях наркотических препаратов опиоидного и эфедринового рядов является повышенная агрессивность, которая и проявлялась в Донбассе, заявил начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, на оставленных украинскими военнослужащими позициях ранее обнаружено большое количество медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного и эфедринового рядов - метадон, кодепсин, кодетерп, т-федрина и три-федрина. Метадон применяется в заместительной терапии при лечении наркозависимости.
"Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является, в первую очередь, чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса", - сообщил Кириллов.
2 августа, 11:58Дурь. Наркотическая война Украины против РоссииНаркотики от СБУ. Комикс о гибридной войне против РоссииОн потерял все: семью, деньги, свободу. Это типичная история украинца, ставшего частью наркосети, организованной спецслужбами Киева для уничтожения россиян. Михаил, как и его "коллеги", был уверен, что подзаработает и вернется домой. Никто из них не думал, что становится преступником. Комикс о том, как одно решение разрушило несколько жизней.