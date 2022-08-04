https://ria.ru/20220804/donbass-1807158657.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

Украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, заявило... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:57

2022-08-04T10:57

2022-08-04T10:57

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

нато

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.20 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, а в 10.05 - десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220804/donbass-1807152929.html

https://ria.ru/20220804/donbass-1807143113.html

донецк (днр)

ясиноватая

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато