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Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/donbass-1807158657.html
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк
Украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, заявило... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:57
2022-08-04T10:57
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
донецкая народная республика
нато
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.20 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, а в 10.05 - десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220804/donbass-1807152929.html
https://ria.ru/20220804/donbass-1807143113.html
донецк (днр)
ясиноватая
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, донецкая народная республика, нато
10:57 04.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Ясиноватую и Донецк

В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли Ясиноватую и Донецк из крупнокалиберных орудий

© РИА НовостиПоследствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости
Последствия артиллерийского обстрела Донецка со стороны ВСУ. 4 августа 2022
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за 23 минуты выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.28 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское – город Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - пишет представительство в своем Telegram-канале.
Воронка на месте удара в Куйбышевском районе Донецка
10:33Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Старомихайловку
Кроме того, ведомство сообщило, что в 10.20 украинские войска выпустили еще три снаряда калибром 155 миллиметров по Ворошиловскому району Донецка, а в 10.05 - десять снарядов калибром 152 миллиметра по Ясиноватой.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаНАТО
 
 
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