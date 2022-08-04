Рейтинг@Mail.ru
Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220804/dokumenty-1807239163.html
Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома
Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома - РИА Новости, 04.08.2022
Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома
В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:48
2022-08-04T14:48
липецкая область
игорь артамонов
мфц (многофункциональный центр)
дети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что сотрудники МФЦ оформят свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС, помогут подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад, а также проконсультируют по всем видам поддержки семей с детьми. Губернатор отметил, что есть только одно условие - все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребенка."Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20220803/dopobrazovanie-1807018712.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_30:0:919:667_1920x0_80_0_0_23a0517596a636559f4aa3afc28d932b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
игорь артамонов, мфц (многофункциональный центр), дети
14:48 04.08.2022
 

Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома

© Фото : Официальный портал администрации Липецкой областиГлава Липецкой области Игорь Артамонов
Глава Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Официальный портал администрации Липецкой области
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что сотрудники МФЦ оформят свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС, помогут подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад, а также проконсультируют по всем видам поддержки семей с детьми. Губернатор отметил, что есть только одно условие - все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребенка.
В двух школах Усманского района откроются Точки роста - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 17:26Липецкая область
В двух школах Усманского района откроются "Точки роста"
"Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновМФЦ (многофункциональный центр)Дети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала