https://ria.ru/20220804/dokumenty-1807239163.html

Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома

Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома - РИА Новости, 04.08.2022

Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома

В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:48

2022-08-04T14:48

2022-08-04T14:48

липецкая область

игорь артамонов

мфц (многофункциональный центр)

дети

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756625639_0:25:1000:588_1920x0_80_0_0_96e067844855535b616c79096a8955fd.jpg

ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, что сотрудники МФЦ оформят свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС, помогут подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад, а также проконсультируют по всем видам поддержки семей с детьми. Губернатор отметил, что есть только одно условие - все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребенка."Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20220803/dopobrazovanie-1807018712.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, мфц (многофункциональный центр), дети