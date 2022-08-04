Новорожденные липчане получают первые документы до выписки из роддома
Глава Липецкой области Игорь Артамонов
ЛИПЕЦК, 4 авг – РИА Новости. В Липецкой области в рамках регионального проекта "Мои первые документы" мамы, родившие ребенка, еще до выписки из медучреждения могут получить комплекс госуслуг, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, что сотрудники МФЦ оформят свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС, помогут подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад, а также проконсультируют по всем видам поддержки семей с детьми. Губернатор отметил, что есть только одно условие - все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребенка.
Он уточнил, что сотрудники МФЦ оформят свидетельство о рождении ребёнка, полис ОМС, помогут подать документы на регистрацию ребёнка по месту жительства, на получение ИНН, СНИЛС, удостоверения многодетной семьи, на оформление очереди в детский сад, а также проконсультируют по всем видам поддержки семей с детьми. Губернатор отметил, что есть только одно условие - все услуги в рамках проекта могут быть получены, если родители определились с именем ребенка.
"Процесс оказания государственных услуг в Липецкой области постоянно совершенствуется. Мы ориентируемся на запросы населения и видим хороший результат проделанной работы. За последние несколько лет эти сервисы стали гораздо удобнее", – отметил Артамонов.