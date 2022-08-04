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Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:03
2022-08-04T09:03
2022-08-04T09:16
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 542 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220803/lepestok-1807104710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр, украина
09:03 04.08.2022 (обновлено: 09:16 04.08.2022)
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
ВСУ за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов