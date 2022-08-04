https://ria.ru/20220804/dnr-1807134865.html

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2022

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T09:03

2022-08-04T09:03

2022-08-04T09:16

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 542 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220803/lepestok-1807104710.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина