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Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/dnr-1807134865.html
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 04.08.2022
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T09:03
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специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 542 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что были повреждены 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220803/lepestok-1807104710.html
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в мире, днр, украина
09:03 04.08.2022 (обновлено: 09:16 04.08.2022)
 
Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР
Военнослужащие Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Украинские войска за сутки 63 раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 542 единицы боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки представительство сообщало о 63 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)… (Выпущено) 542 единицы различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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Вчера, 22:05Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека
Отмечается, что были повреждены 47 домостроений в Куйбышевском, Кировском и Петровском районах Донецка, Горловке, Кременце и Макеевке, а также семь объектов гражданской инфраструктуры.
 
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