08:13 04.08.2022 (обновлено: 08:22 04.08.2022)
В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах
В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны украинских военных
Военнослужащие ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.