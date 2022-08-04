https://ria.ru/20220804/dnr-1807129952.html

В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах

В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах - РИА Новости, 04.08.2022

В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах

Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T08:13

2022-08-04T08:13

2022-08-04T08:22

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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20220803/lepestok-1807104710.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина