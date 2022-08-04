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В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах - РИА Новости, 04.08.2022
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В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах
В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах - РИА Новости, 04.08.2022
В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах
Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T08:13
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в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщает штаб территориальной обороны ДНР."За минувшие сутки, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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в мире, днр, украина
08:13 04.08.2022 (обновлено: 08:22 04.08.2022)
 
В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах

В ДНР два человека погибли за сутки при обстрелах со стороны украинских военных

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ДНР
Военнослужащие ДНР - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 4 авг – РИА Новости. Два мирных жителя погибли, 15 получили ранения на территории Донецкой Народной Республики за сутки в результате обстрелов со стороны украинских войск, при этом четверо жителей республики пострадали, подорвавшись на мине "Лепесток", сообщает штаб территориальной обороны ДНР.
"За минувшие сутки, с 08:00 3 августа до 08:00 4 августа, в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) на территории Донецкой Народной Республики погибли два человека и еще 15 мирных жителей получили ранения, из них четыре подорвались на мине ПФМ-1", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Мина является практически точной копией американской мины BLU-43/B Dragontooth.
Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
Вчера, 22:05Специальная военная операция на Украине
В ДНР за сутки от мин "Лепесток" пострадали четыре человека
 
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