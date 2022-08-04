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Медведев назвал диалог России со странами бывшего СССР прямым и откровенным

Медведев назвал диалог России со странами бывшего СССР прямым и откровенным - РИА Новости, 04.08.2022

Медведев назвал диалог России со странами бывшего СССР прямым и откровенным

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о взломе своей странице во "ВКонтакте", где был опубликован пост про геополитику и СССР, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T11:07

2022-08-04T11:07

2022-08-04T11:31

дмитрий медведев

россия

в мире

ссср

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о взломе своей странице во "ВКонтакте", где был опубликован пост про геополитику и СССР, заявил в интервью РИА Новости, что поссорить Россию с друзьями из СНГ не удастся, диалог выстроен прямой, откровенный и без двусмысленностей.На странице Медведева вечером 1 августа появился пост, посвященный геополитике, однако потом пропал."Очевидны и нехитрые методы такой "работы" - вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим. Типа в России сделали все специально, послали жесткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а "осадочек" остался. Вот они - "истинные намерения русских". Вот их "агрессивные замыслы", - сказал он.Медведев подчеркнул, что "мы так никогда не работали и не работаем". "Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей. Враждебным силам нас не поссорить. Мы - союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь", - отметил он.

https://ria.ru/20220721/pridnestrove-1803953995.html

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Кирилл Волков

дмитрий медведев, россия, в мире, ссср