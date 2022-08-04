https://ria.ru/20220804/deti-1807333172.html
При обстреле Макеевки ранены три ребенка
При обстреле Макеевки ранены три ребенка - РИА Новости, 04.08.2022
При обстреле Макеевки ранены три ребенка
Три ребенка ранены при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщили в четверг в штабе обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T19:41
2022-08-04T19:41
2022-08-04T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
кировский район
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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Три ребенка ранены при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщили в четверг в штабе обороны Донецкой Народной республики."Украинские боевики при обстреле поселка Октября в Кировском районе Макеевки ранили троих детей: мальчики 2006, 2007 и 2008 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.
https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html
макеевка
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район
При обстреле Макеевки ранены три ребенка
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Макеевки украинскими войсками пострадали три ребенка