https://ria.ru/20220804/deti-1807333172.html

При обстреле Макеевки ранены три ребенка

При обстреле Макеевки ранены три ребенка - РИА Новости, 04.08.2022

При обстреле Макеевки ранены три ребенка

Три ребенка ранены при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщили в четверг в штабе обороны Донецкой Народной республики. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T19:41

2022-08-04T19:41

2022-08-04T19:41

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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ДОНЕЦК, 4 авг - РИА Новости. Три ребенка ранены при обстреле Макеевки украинскими войсками, сообщили в четверг в штабе обороны Донецкой Народной республики."Украинские боевики при обстреле поселка Октября в Кировском районе Макеевки ранили троих детей: мальчики 2006, 2007 и 2008 годов рождения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР.

https://ria.ru/20220804/obstrel-1807200982.html

макеевка

донецкая народная республика

кировский район

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, макеевка, донецкая народная республика, кировский район