https://ria.ru/20220804/deti-1807241934.html

Под Костромой пассажиры автобуса помогли вернуть домой сбежавшего ребенка

Под Костромой пассажиры автобуса помогли вернуть домой сбежавшего ребенка - РИА Новости, 04.08.2022

Под Костромой пассажиры автобуса помогли вернуть домой сбежавшего ребенка

Мальчик в городе Галич Костромской области заскучал в бассейне и отправился кататься на автобусе, полицейские разыскали родителей и составили на них протокол,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:01

2022-08-04T15:01

2022-08-04T15:01

происшествия

россия

костромская область

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РЯЗАНЬ, 4 авг – РИА Новости. Мальчик в городе Галич Костромской области заскучал в бассейне и отправился кататься на автобусе, полицейские разыскали родителей и составили на них протокол, сообщается на сайте МВД Медиа.Сообщение в полицию Галича поступило из местной больницы, куда две пассажирки городского автобуса доставили ребенка, обратив внимание "на... мальчика в одних трусиках, который катался в общественном транспорте без сопровождения взрослых". Прибывшие сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних сфотографировали малыша и разослали ориентировку дежурным нарядам, а также разместили информацию в родительских чатах районного центра. Работники одного из дошкольных учреждений опознали мальчика и сообщили адрес его родителей. Полицейские вернули ребенка домой."Вскоре удалось установить и обстоятельства происшествия. Оказалось, что отец ненадолго оставил сына во дворе играть в надувном бассейне, а сам зашел по делам в дом. Мальчику стало скучно, и он отправился путешествовать. Пройдя полтора километра, "путник" дошел до остановки общественного транспорта, сел в автобус и уехал в сторону центра города", - говорится в сообщении.Отмечается, что с родителями проведена профилактическая беседа, составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащие исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних.

https://ria.ru/20220713/rebenok-1802165060.html

https://ria.ru/20220408/rebenok-1782433275.html

россия

костромская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, костромская область