https://ria.ru/20220804/covid-19-1807252520.html

Минобороны заподозрило США в причастности к развитию пандемии COVID-19

Минобороны заподозрило США в причастности к развитию пандемии COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022

Минобороны заподозрило США в причастности к развитию пандемии COVID-19

Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной,... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:36

2022-08-04T15:36

2022-08-04T17:33

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Мы рассматриваем возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)", - сказал Кириллов на брифинге в четверг. Он напомнил, что в мае 2022 года ведущий эксперт авторитетного медицинского журнала "Ланцет" Джеффри Сакс заявил, что коронавирус был создан искусственно и с большой вероятностью с использованием американских достижений в области биотехнологии."По мнению наших специалистов, об этом свидетельствует нехарактерная для большинства коронавирусов изменчивость геновариантов, вызывающих различные пики их заболеваемости, существенные отличия в летальности и контагиозности, неравномерность географического распространения, а также непредсказуемый характер эпидемического процесса в целом. Создается впечатление, что несмотря на предпринимаемые усилия по локализации и изоляции заболевших, пандемия искусственно подпитывается посредством "вброса" новых вариантов вируса в том или ином регионе", - сказал Кириллов. Он напомнил, что с территории Украины в США и страны Европы было вывезено более 16 тысяч биологических проб, включая образцы крови и сыворотки.На фоне заверений американской администрации об использовании полученной генетической информации украинских граждан исключительно в мирных целях Кириллов отметил заявление члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США Джейсона Кроу, который предостерег американцев об опасности передачи своей ДНК для тестирования частным компаниям. Он предположил, что результаты тестирования могут быть проданы третьим лицам, а полученная информация может быть использована для разработки биологического оружия, нацеленного на конкретные группы или отдельных лиц."С учетом интереса американской администрации к изучению биологических средств "узконаправленного действия" подобные заявления заставляют по-новому взглянуть на причины возникновения пандемии новой коронавирусной инфекции и роль американских военных биологов в появлении и распространении возбудителя COVID-19", - сказал Кириллов.С 2009 года USAID финансировало программу "Predict", в рамках которой изучались новые виды коронавирусов, проводился отлов летучих мышей, являющихся переносчиками этих вирусов, отметил Кириллов. "Одним из подрядчиков проекта являлась компания "Metabiota", известная своей военно-биологической деятельностью на территории Украины", - добавил он."Характерно, что в 2019 году – до момента появления первых заболевших COVID-19 – на базе американского института имени Хопкинса прошли учения "Event-2019", в ходе которых отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее неизвестного коронавируса, который, по легенде учения, был перенесен от летучих мышей человеку через промежуточного хозяина – свиней", - сказал Кириллов. Именно так в свое время получил пандемическое распространение вирус "испанского" гриппа, унесшего десятки миллионов человеческих жизней, отметил генерал."Реализация сценария развития COVID-19 и экстренное сворачивание USAID в 2019 году программы "Predict" позволяют предположить преднамеренный характер пандемии и причастность США к ее возникновению", - подчеркнул Кириллов.

https://ria.ru/20220620/virus-1796648724.html

https://ria.ru/20220416/koronavirus-1783880317.html

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Кирилл Волков

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