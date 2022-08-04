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Вирусолог спрогнозировал пик по COVID-19 в России в конце августа - РИА Новости, 04.08.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220804/covid-19-1807171053.html
Вирусолог спрогнозировал пик по COVID-19 в России в конце августа
Вирусолог спрогнозировал пик по COVID-19 в России в конце августа - РИА Новости, 04.08.2022
Вирусолог спрогнозировал пик по COVID-19 в России в конце августа
Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, вероятно, будет увеличиваться,... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T11:33
2022-08-04T12:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
россия
анатолий альтштейн
коронавирус в россии
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, вероятно, будет увеличиваться, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн."Я думаю, что (заболеваемость) будет повышаться, повышение будет примерно до конца августа. Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик", - сказал Альтштейн. Он считает, что здравоохранение в России вряд ли будет перегружено в связи с новым подъемом заболеваемости коронавирусом, так как при "омикроне" чаще всего не требуется госпитализация."При "омикроне" на койку ложится относительно небольшая часть людей, поэтому наше здравоохранение в связи с этим подъемом перегружено не будет", - сказал Альтштейн. Он отметил, что при "омикроне" люди чаще всего болеют дома, летальность при заболевании, вызванном этим штаммом, невысокая. При этом, чтобы еще больше уменьшить риски, нужно вакцинироваться, подчеркнул специалист.По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 44 человека. Днем ранее было выявлено 14 638 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 43 человека.
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коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество, россия, анатолий альтштейн, коронавирус в россии
11:33 04.08.2022 (обновлено: 12:28 04.08.2022)
 
Вирусолог спрогнозировал пик по COVID-19 в России в конце августа

Вирусолог Альтштейн: пик заболеваемости COVID-19 в России ожидается в конце августа

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбразцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19
Образцы для исследования на коронавирусную инфекцию covid-19 - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Пик заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце августа, до этого число новых случаев COVID-19, выявленных за сутки, вероятно, будет увеличиваться, заявил РИА Новости главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.
"Я думаю, что (заболеваемость) будет повышаться, повышение будет примерно до конца августа. Я говорю это на основании того, как протекает эпидемия с этими вирусами ВА.4 и ВА.5 в других странах. В других странах обычно от начала эпидемии проходит месяц, у нас начался (подъем) где-то в конце июля, значит в конце августа должен быть пик", - сказал Альтштейн. Он считает, что здравоохранение в России вряд ли будет перегружено в связи с новым подъемом заболеваемости коронавирусом, так как при "омикроне" чаще всего не требуется госпитализация.
"При "омикроне" на койку ложится относительно небольшая часть людей, поэтому наше здравоохранение в связи с этим подъемом перегружено не будет", - сказал Альтштейн. Он отметил, что при "омикроне" люди чаще всего болеют дома, летальность при заболевании, вызванном этим штаммом, невысокая. При этом, чтобы еще больше уменьшить риски, нужно вакцинироваться, подчеркнул специалист.
По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в России выявлено более 17 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 44 человека. Днем ранее было выявлено 14 638 новых случаев COVID-19, умерли за сутки 43 человека.
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 02.08.2022
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнатолий АльтштейнКоронавирус в России
 
 
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