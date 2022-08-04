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Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022
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Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19
Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022
Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19
Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T18:55
2022-08-04T18:55
сша
вооруженные силы рф
игорь кириллов
министерство обороны рф (минобороны рф)
константин косачев
в мире
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению COVID, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
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сша, вооруженные силы рф, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф), константин косачев, в мире, коронавирус covid-19
18:55 04.08.2022
 
Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19

Косачев: парламентская комиссия изучит данные о причастности США к появлению COVID-19

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в фотобанкСотрудники амбулаторного Covid-центра
Сотрудники амбулаторного Covid-центра - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Сотрудники амбулаторного Covid-центра. Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению COVID, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.
Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
Табличка на двери лаборатории - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:46
США меняют подходы к работе зарубежных биолабораторий, заявили в Минобороны
 
СШАВооруженные силы РФИгорь КирилловМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Константин КосачевВ миреКоронавирус COVID-19
 
 
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