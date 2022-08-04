https://ria.ru/20220804/covid-1807318575.html

Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19

Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19 - РИА Новости, 04.08.2022

Парламентская комиссия изучит данные о причастности США к COVID-19

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T18:55

2022-08-04T18:55

2022-08-04T18:55

сша

вооруженные силы рф

игорь кириллов

министерство обороны рф (минобороны рф)

константин косачев

в мире

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине будет изучать информацию Минобороны РФ о возможной причастности Вашингтона к появлению COVID, сообщил РИА Новости вице-спикер Совфеда, сопредседатель комиссии Константин Косачев.Развитие пандемии COVID-19 позволяет предположить ее преднамеренный характер и причастность США к ее возникновению, заявил ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Разумеется, (комиссия) будет (изучать эту информацию). Для этого комиссия и создана", - сказал политик, отвечая на соответствующий вопрос агентства.

https://ria.ru/20220804/biolaboratoriya-1807255876.html

сша

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сша, вооруженные силы рф, игорь кириллов, министерство обороны рф (минобороны рф), константин косачев, в мире, коронавирус covid-19