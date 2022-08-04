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В Нидерландах родилась двухголовая черепаха
В Нидерландах родилась двухголовая черепаха - РИА Новости, 04.08.2022
В Нидерландах родилась двухголовая черепаха
Двухголовая черепаха родилась в нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд), сообщила в четверг ветеринарная клиника AniCura Stroowaert. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:43
2022-08-04T20:43
2022-08-04T20:53
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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Двухголовая черепаха родилась в нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд), сообщила в четверг ветеринарная клиника AniCura Stroowaert."Черепаха по кличке Сорте родилась в понедельник, 25 июля, в Пюттене, Гелдерланд. Это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах", - говорится в сообщении.Как показал сделанный рентген пресмыкающегося, у нее две головы, четыре передние лапки и две задние, а также два хвоста. Ветеринары также выявили, что у черепахи два шейных позвонка и два дыхательных пути.Пол новорожденной черепашки, которая весит всего 34 грамма, определить пока не удалось.
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гелдерланд
20:43 04.08.2022 (обновлено: 20:53 04.08.2022)
В Нидерландах родилась двухголовая черепаха
В нидерландском городе Пюттен родилась черепаха с двумя головами
ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Двухголовая черепаха родилась в нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд), сообщила в четверг ветеринарная клиника AniCura Stroowaert.
"Черепаха по кличке Сорте родилась в понедельник, 25 июля, в Пюттене, Гелдерланд
. Это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах", - говорится в сообщении.
Как показал сделанный рентген пресмыкающегося, у нее две головы, четыре передние лапки и две задние, а также два хвоста. Ветеринары также выявили, что у черепахи два шейных позвонка и два дыхательных пути.
Пол новорожденной черепашки, которая весит всего 34 грамма, определить пока не удалось.