https://ria.ru/20220804/cherepakha-1807353758.html

В Нидерландах родилась двухголовая черепаха

В Нидерландах родилась двухголовая черепаха - РИА Новости, 04.08.2022

В Нидерландах родилась двухголовая черепаха

Двухголовая черепаха родилась в нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд), сообщила в четверг ветеринарная клиника AniCura Stroowaert. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T20:43

2022-08-04T20:43

2022-08-04T20:53

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ПАРИЖ, 4 авг - РИА Новости. Двухголовая черепаха родилась в нидерландском городе Пюттен (провинция Гелдерланд), сообщила в четверг ветеринарная клиника AniCura Stroowaert."Черепаха по кличке Сорте родилась в понедельник, 25 июля, в Пюттене, Гелдерланд. Это первая двухголовая черепаха (Centrochelys sulcata), родившаяся в Нидерландах", - говорится в сообщении.Как показал сделанный рентген пресмыкающегося, у нее две головы, четыре передние лапки и две задние, а также два хвоста. Ветеринары также выявили, что у черепахи два шейных позвонка и два дыхательных пути.Пол новорожденной черепашки, которая весит всего 34 грамма, определить пока не удалось.

https://ria.ru/20211228/ispaniya-1765624134.html

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гелдерланд