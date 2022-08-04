https://ria.ru/20220804/chaves-1807282160.html
Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак
Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак - РИА Новости, 04.08.2022
Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак
По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T17:06
2022-08-04T17:06
2022-08-04T17:06
в мире
уго чавес
венесуэла
сша
каракас
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией, спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе."В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны."По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании – на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года – на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.
https://ria.ru/20190504/1553259915.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уго чавес, венесуэла, сша, каракас, mossack fonseca
Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак
Минобороны России: Венесуэла связывает смерть Чавеса с отравлением американским препаратом
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы
информацией, спецслужбы США
с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе
.
"В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны.
"По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.
В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.
В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании
– на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года – на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.
Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca
для создания компаний, через которые приобретала активы.
Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес
скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.