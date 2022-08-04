https://ria.ru/20220804/chaves-1807282160.html

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак - РИА Новости, 04.08.2022

Венесуэла связывает смерть Чавеса с препаратом из США, вызвавшим рак

По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:06

2022-08-04T17:06

2022-08-04T17:06

в мире

уго чавес

венесуэла

сша

каракас

mossack fonseca

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. По данным президента Венесуэлы Николаса Мадуро, смерть экс-президента республики Уго Чавеса могла быть вызвана инъекцией американского препарата, вызывающего рак и хронические заболевания, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Как напомнил Кириллов, 18 июля 2022 года Мадуро публично заявил о причастности Соединенных Штатов к убийству бывшего главы государства Чавеса. В соответствии с имеющейся у Венесуэлы информацией, спецслужбы США с 2002 года прорабатывали способы ликвидации Чавеса, проводившего активную антиамериканскую политику. Были выявлены и пресечены многочисленные попытки покушений с участием сотрудников посольства США в Каракасе."В нарушение требований международного законодательства Соединенными Штатами осуществлялась деятельность по созданию препаратов, которые при краткосрочном введении в организм вызывают хронические заболевания и провоцируют развитие различных форм рака", - сообщил Кириллов со ссылкой на данные венесуэльской стороны."По данным венесуэльской стороны, подобный препарат для отравления Чавеса был использован Клаудией Диас, входившей в президентское окружение. При содействии американских спецслужб она покинула Венесуэлу и впоследствии была вывезена в США во избежание возможной огласки подробностей ее сотрудничества с американскими спецслужбами", - заявил Кириллов.В середине октября 2021 года суд постановил выдать США бывшую медсестру Чавеса Клаудию Гильен - супругу бывшего главы службы безопасности Чавеса Адриана Хосе Веласкеса Фигероа.В 2018 году Гильен и ее супруг были задержаны в Испании – на основании запроса об экстрадиции властей Венесуэлы, где их обвиняли в незаконном обогащении, преступном сговоре и отмывании денег. Сначала Национальный суд одобрил выдачу, однако при рассмотрении апелляции отменил решение из-за "возможного нарушения основных прав" в случае экстрадиции. Гильен и Веласкес вновь были задержаны в декабре 2020 года – на этот раз по запросу США. Вскоре судья Национального суда принял решение отпустить их до рассмотрения дела об экстрадиции по существу.Клаудия Патрисия Диас Гильен входила в ближайшее окружение Чавеса, скончавшегося от рака в 2013 году, работала в его администрации. Ее супруг Адриан Веласкес был главой его службы безопасности. В 2011-2013 годах Диас Гильен была исполнительным секретарем государственного инвестиционного фонда Fonden, который получил более 100 миллиардов долларов из государственного бюджета. Имя Диас Гильен фигурирует в "Панамском досье", она использовала панамскую юридическую фирму Mossack Fonseca для создания компаний, через которые приобретала активы.Экс-президент Венесуэлы Уго Чавес скончался в марте 2013 года в возрасте 58 лет в военном госпитале Каракаса. Он боролся с онкологическим заболеванием, которое было выявлено у него в середине 2011 года. Останки Чавеса покоятся в мраморном саркофаге в здании музея революции в столице Венесуэлы.

https://ria.ru/20190504/1553259915.html

https://ria.ru/20130306/926176218.html

венесуэла

сша

каракас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, уго чавес, венесуэла, сша, каракас, mossack fonseca