https://ria.ru/20220804/brigady-1807188661.html

Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь - РИА Новости, 04.08.2022

Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:28

2022-08-04T12:28

2022-08-04T15:02

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа.Кроме того, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек — при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова.Силы ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.

https://ria.ru/20220804/kharkov-1807186632.html

украина

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина