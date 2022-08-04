12:28 04.08.2022 (обновлено: 15:02 04.08.2022)
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь
Минобороны России: три бригады ВСУ оставили свои позиции в ДНР из-за больших потерь
Солдаты ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа.
"В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", — говорится в сообщении.
Кроме того, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек — при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова.
Силы ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.