Рейтинг@Mail.ru
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220804/brigady-1807188661.html
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь - РИА Новости, 04.08.2022
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь
Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:28
2022-08-04T15:02
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807193120_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0e0de57c6dfb37903e2cd91783bebd61.jpg
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа.Кроме того, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек — при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова.Силы ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220804/kharkov-1807186632.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/04/1807193120_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_14b0e9d842fb84c5233affc22820c306.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, днр, украина
12:28 04.08.2022 (обновлено: 15:02 04.08.2022)
 
Три украинские бригады в ДНР утратили боеспособность из-за потерь

Минобороны России: три бригады ВСУ оставили свои позиции в ДНР из-за больших потерь

© AFP 2022 / Oleksandr GimanovСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AFP 2022 / Oleksandr Gimanov
Солдаты ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Три бригады ВСУ из-за больших потерь оставили свои позиции, сообщило Минобороны в сводке за 4 августа.
"В результате активных наступательных действий российских войск и народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка Донецкой Народной Республики подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции", — говорится в сообщении.
Кроме того, ВКС России высокоточными ударами ликвидировали до 400 военнослужащих ВСУ, поразив временный пункт дислокации 95-й десантно-штурмовой бригады в районе Константиновки, и до 130 человек — при ударе по позициям 92-й механизированной бригады в районе Харькова.
Силы ПВО за сутки сбили в воздухе четыре украинских беспилотника, а также перехватили пять снарядов РСЗО.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
Карта военных учений - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
12:22Специальная военная операция на Украине
ВС России уничтожили до 130 украинских военных в районе Харькова
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДНРУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала