Богомолов рассказал об отношении к русским за границей
Режиссер Константин Богомолов рассказал о радушном отношении к русским за границей
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей.
"Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем". Об инцидентах с отказом обслужить – о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность", – сообщил режиссер.
Он добавил, что к русским относятся радушно люди разных профессий, в частности водители, владельцы магазинов, отельные служащие и "просто люди в самолетах и поездах, на вокзалах и улицах".
"Радушие и уважение. И ни одного "тяжкого" вздоха при виде моего красного паспорта", – заключил Константин.
Ранее стало известно, что новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"