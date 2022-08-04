https://ria.ru/20220804/bogomolov-1807237972.html

Богомолов рассказал об отношении к русским за границей

Богомолов рассказал об отношении к русским за границей - РИА Новости, 04.08.2022

Богомолов рассказал об отношении к русским за границей

Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T15:00

2022-08-04T15:00

2022-08-04T15:00

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей.Он добавил, что к русским относятся радушно люди разных профессий, в частности водители, владельцы магазинов, отельные служащие и "просто люди в самолетах и поездах, на вокзалах и улицах".Ранее стало известно, что новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"

https://ria.ru/20220804/vysotskaya-1807188600.html

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2022

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, константин богомолов, новости - туризм