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Богомолов рассказал об отношении к русским за границей - РИА Новости, 04.08.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220804/bogomolov-1807237972.html
Богомолов рассказал об отношении к русским за границей
Богомолов рассказал об отношении к русским за границей - РИА Новости, 04.08.2022
Богомолов рассказал об отношении к русским за границей
Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T15:00
2022-08-04T15:00
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей.Он добавил, что к русским относятся радушно люди разных профессий, в частности водители, владельцы магазинов, отельные служащие и "просто люди в самолетах и поездах, на вокзалах и улицах".Ранее стало известно, что новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"
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знаменитости, новости культуры, шоу-бизнес, константин богомолов, новости - туризм
15:00 04.08.2022
 
Богомолов рассказал об отношении к русским за границей

Режиссер Константин Богомолов рассказал о радушном отношении к русским за границей

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкРежиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов
Режиссер, художественный руководитель Московского драматического театра на Малой Бронной Константин Богомолов - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Константин Богомолов в социальных сетях написал, что не заметил враждебного отношения к русским за границей.

"Нет никакой враждебности к русским. От слова "совсем". Об инцидентах с отказом обслужить – о них читал, но не сталкивался. А своими глазами вижу только доброжелательность", – сообщил режиссер.

Он добавил, что к русским относятся радушно люди разных профессий, в частности водители, владельцы магазинов, отельные служащие и "просто люди в самолетах и поездах, на вокзалах и улицах".

"Радушие и уважение. И ни одного "тяжкого" вздоха при виде моего красного паспорта", – заключил Константин.

Ранее стало известно, что новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"
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