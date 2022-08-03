https://ria.ru/20220803/teatr-1806961803.html

Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"

Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня" - РИА Новости, 03.08.2022

Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"

Новый сезон Театра на Бронной откроется 3 сентября спектаклем "Таня" Константина Богомолова, сообщается в официальном Telegram-канале театра. РИА Новости, 03.08.2022

2022-08-03T15:40

2022-08-03T15:40

2022-08-03T15:40

культура

новости культуры

театр

театр на малой бронной

константин богомолов

спектакль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784470670_0:0:3572:2009_1920x0_80_0_0_a7de0202a41a88038dcdfe2024634da1.jpg

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новый сезон Театра на Бронной откроется 3 сентября спектаклем "Таня" Константина Богомолова, сообщается в официальном Telegram-канале театра.В основе постановки — пьеса Алексея Арбузова.Сюжет разворачивается вокруг судьбы обычной девушки, которая жертвует собственными интересами ради большой любви, но сталкивается с предательством. Преодолевая тяжелые испытания, Таня взрослеет, учится слышать себя и находит место в жизни.С 1 февраля 2020 года историческое здание Театра на Бронной было на реконструкции. Оно вновь открылось для зрителей 27 апреля. "Таня" стала первым спектаклем, который там показали после ремонта.

https://ria.ru/20220420/teatr-1784472550.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр на малой бронной, константин богомолов, спектакль