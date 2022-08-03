https://ria.ru/20220803/teatr-1806961803.html
Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"
Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня" - РИА Новости, 03.08.2022
Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"
Новый сезон Театра на Бронной откроется 3 сентября спектаклем "Таня" Константина Богомолова, сообщается в официальном Telegram-канале театра. РИА Новости, 03.08.2022
2022-08-03T15:40
2022-08-03T15:40
2022-08-03T15:40
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театр на малой бронной
константин богомолов
спектакль
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Новый сезон Театра на Бронной откроется 3 сентября спектаклем "Таня" Константина Богомолова, сообщается в официальном Telegram-канале театра.В основе постановки — пьеса Алексея Арбузова.Сюжет разворачивается вокруг судьбы обычной девушки, которая жертвует собственными интересами ради большой любви, но сталкивается с предательством. Преодолевая тяжелые испытания, Таня взрослеет, учится слышать себя и находит место в жизни.С 1 февраля 2020 года историческое здание Театра на Бронной было на реконструкции. Оно вновь открылось для зрителей 27 апреля. "Таня" стала первым спектаклем, который там показали после ремонта.
https://ria.ru/20220420/teatr-1784472550.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр на малой бронной, константин богомолов, спектакль
Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня"
Новый сезон Театра на Бронной откроется постановкой Богомолова "Таня" 3 сентября