https://ria.ru/20220804/bloger-1807367745.html

Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube

Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube - РИА Новости, 05.08.2022

Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него. РИА Новости, 05.08.2022

2022-08-04T22:36

2022-08-04T22:36

2022-08-05T04:05

youtube

дмитрий медведев

дмитрий пучков ("гоблин")

россия

общество

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него."Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!" — обратился политик к блогеру.Ранее Пучков сообщил РИА Новости, что сервис заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По его словам, официальным обоснованием блокировки стало нарушение правил сообщества.

https://ria.ru/20220803/youtube-1807049145.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

youtube, дмитрий медведев, дмитрий пучков ("гоблин"), россия, общество