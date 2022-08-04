https://ria.ru/20220804/bloger-1807367745.html
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube - РИА Новости, 05.08.2022
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T22:36
2022-08-04T22:36
2022-08-05T04:05
youtube
дмитрий медведев
дмитрий пучков ("гоблин")
россия
общество
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него."Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!" — обратился политик к блогеру.Ранее Пучков сообщил РИА Новости, что сервис заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По его словам, официальным обоснованием блокировки стало нарушение правил сообщества.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
youtube, дмитрий медведев, дмитрий пучков ("гоблин"), россия, общество
22:36 04.08.2022 (обновлено: 04:05 05.08.2022)
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube
Медведев пообещал "отомстить" за блокировку канала Дмитрия "Гоблина" Пучкова в YouTube