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Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube - РИА Новости, 05.08.2022
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Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube - РИА Новости, 05.08.2022
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него. РИА Новости, 05.08.2022
2022-08-04T22:36
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него."Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!" — обратился политик к блогеру.Ранее Пучков сообщил РИА Новости, что сервис заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По его словам, официальным обоснованием блокировки стало нарушение правил сообщества.
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youtube, дмитрий медведев, дмитрий пучков ("гоблин"), россия, общество
22:36 04.08.2022 (обновлено: 04:05 05.08.2022)
 
Медведев поддержал блогера "Гоблина", заблокированного в YouTube

Медведев пообещал "отомстить" за блокировку канала Дмитрия "Гоблина" Пучкова в YouTube

© Фото : из личного архива Дмитрия ПучковаДмитрий "Гоблин" Пучков
Дмитрий Гоблин Пучков - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : из личного архива Дмитрия Пучкова
Дмитрий "Гоблин" Пучков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Дмитрия "Гоблина" Пучкова, чей канал заблокировал YouTube, пообещав "отомстить" за него.
"Держитесь, тезка! Мы за вас отомстим!" — обратился политик к блогеру.
Ранее Пучков сообщил РИА Новости, что сервис заблокировал его канал, не объяснив, в чем состояло нарушение. По его словам, официальным обоснованием блокировки стало нарушение правил сообщества.
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 18:27
В Госдуме предложили ослабить гегемонию YouTube вместо его блокировки
 
YouTubeДмитрий МедведевДмитрий Пучков ("Гоблин")РоссияОбщество
 
 
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