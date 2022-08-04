https://ria.ru/20220804/biznes-1807117145.html

В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами

В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами - РИА Новости, 04.08.2022

В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами

С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T00:35

2022-08-04T00:35

2022-08-04T05:43

грузия

россия

украина

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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури по итогам исследования."С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности",- заявила Гигаури журналистам.По ее словам, всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13,5 тысячи российских компаний, половина из них появились в стране после начала событий на Украине."Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- заявила Гигаури.Между тем, по данным Национального агентства по туризму, за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 визитеров из России, что на 64,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть периода до начала пандемии.

https://ria.ru/20220606/sanktsii-1793010788.html

грузия

россия

украина

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грузия, россия, украина