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В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами - РИА Новости, 04.08.2022
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В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами
В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами - РИА Новости, 04.08.2022
В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами
С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T00:35
2022-08-04T05:43
грузия
россия
украина
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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури по итогам исследования."С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности",- заявила Гигаури журналистам.По ее словам, всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13,5 тысячи российских компаний, половина из них появились в стране после начала событий на Украине."Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- заявила Гигаури.Между тем, по данным Национального агентства по туризму, за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 визитеров из России, что на 64,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть периода до начала пандемии.
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грузия, россия, украина
00:35 04.08.2022 (обновлено: 05:43 04.08.2022)
 
В Грузии заявили о регистрации рекордного количества компаний россиянами

Грузинская НПО заявила о регистрации россиянами в стране 6400 компаний с марта по июнь

© Sputnik / Денис Асланов / Перейти в фотобанкГород Батуми
Город Батуми - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Sputnik / Денис Асланов
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ТБИЛИСИ, 4 авг - РИА Новости. С марта по июнь месяц в Грузии было зарегистрировано около 6400 компаний, принадлежащих гражданам России, что в семь раз превышает годовой показатель прошлого года, заявила глава крупной неправительственной организации Международная прозрачность - Грузия Ека Гигаури по итогам исследования.
"С марта по июнь в Грузии было зарегистрировано около 6400 российских компаний, что в 7 раз превышает годовой показатель 2021 года. Около 93% зарегистрированных компаний являются индивидуальными предприятиями, что свидетельствует о том, что часть российских граждан переехали в Грузию для бизнес-деятельности",- заявила Гигаури журналистам.
По ее словам, всего в Грузии на данный момент зарегистрировано около 13,5 тысячи российских компаний, половина из них появились в стране после начала событий на Украине.
"Так же выросло число российских туристов: за последний период прибыло около 240 тысяч человек, что намного превышает показатели прошлых лет",- заявила Гигаури.
Между тем, по данным Национального агентства по туризму, за первые шесть месяцев текущего года в Грузию прибыло 247 149 визитеров из России, что на 64,3% меньше, чем за аналогичный период 2019 года, то есть периода до начала пандемии.
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