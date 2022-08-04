https://ria.ru/20220804/bioprogrammy-1807260781.html
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны
Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:03
2022-08-04T16:03
2022-08-04T16:15
министерство обороны сша
пентагон
в мире
войска рхбз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_0:136:3072:1864_1920x0_80_0_0_0d6fb7f685d13ee6e53325e878cdc4da.jpg
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире против финансируемых Пентагоном лабораторий, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира", - сообщил он.
https://ria.ru/20220804/biooruzhie-1807258372.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1b/1791239761_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_400f2fac4e72179563494759e00ff3a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны сша, пентагон, в мире, войска рхбз
16:03 04.08.2022 (обновлено: 16:15 04.08.2022)
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны
Минобороны: выявленные ВС факты привели в ряде стран к сопротивлению программам Пентагона