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В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
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В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны
Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:03
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министерство обороны сша
пентагон
в мире
войска рхбз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире против финансируемых Пентагоном лабораторий, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира", - сообщил он.
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министерство обороны сша, пентагон, в мире, войска рхбз
16:03 04.08.2022 (обновлено: 16:15 04.08.2022)
 
В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны

Минобороны: выявленные ВС факты привели в ряде стран к сопротивлению программам Пентагона

© AP Photo / Andrew HarnikКостюм биологической защиты в учебном центре института инфекционных заболеваний армии США
Костюм биологической защиты в учебном центре института инфекционных заболеваний армии США - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Andrew Harnik
Костюм биологической защиты в учебном центре института инфекционных заболеваний армии США . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире против финансируемых Пентагоном лабораторий, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
"Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира", - сообщил он.
Сотрудник лаборатории работает с образцами коронавируса в Медицинском НИИ инфекционных заболеваний армии США на базе Форт-Детрик - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
15:59
Пентагон мог пытаться скрыть свое участие в разработке биооружия на Украине
 
Министерство обороны СШАПентагонВ миреВойска РХБЗ
 
 
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