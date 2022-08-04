https://ria.ru/20220804/bioprogrammy-1807260781.html

В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны

В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны - РИА Новости, 04.08.2022

В мире уже протестуют против биопрограмм Пентагона, заявили в Минобороны

Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T16:03

2022-08-04T16:03

2022-08-04T16:15

министерство обороны сша

пентагон

в мире

войска рхбз

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Обнаруженные Россией в ходе спецоперации факты военно-биологической деятельности США на Украине и в других странах уже привели к массовым выступлениям в мире против финансируемых Пентагоном лабораторий, заявил в четверг начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов."Благодаря специальной военной операции угрозы, связанные с деятельностью американских биообъектов, попали в поле зрения многих международных и правительственных организаций. Массовые выступления, направленные против деятельности финансируемых Пентагоном биолабораторий, прошли в ряде стран мира", - сообщил он.

https://ria.ru/20220804/biooruzhie-1807258372.html

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

министерство обороны сша, пентагон, в мире, войска рхбз