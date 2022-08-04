https://ria.ru/20220804/biolaboratorii-1807347665.html
Яровая призвала ВОЗ расследовать деятельность американских биолабораторий
Яровая призвала ВОЗ расследовать деятельность американских биолабораторий - РИА Новости, 04.08.2022
Яровая призвала ВОЗ расследовать деятельность американских биолабораторий
От США не стоит ждать правды о появлении коронавируса, ВОЗ давно пора начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, заявила... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T20:13
2022-08-04T20:13
2022-08-04T20:13
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. От США не стоит ждать правды о появлении коронавируса, ВОЗ давно пора начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, заявила сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая.Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил, что Минобороны РФ рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID)."Весь их (США) проект - от майдана, националистов до военных лабораторий на Украине - это чудовищная иллюстрация сути агрессивной и опасной политики США. Это военно-биологический ящик Пандоры, который Соединенные Штаты открывают и наполняют уже не раз. Поэтому список того, какие вирусы и патогены они разрабатывают и вбрасывают, открытый. ВОЗ давно пора этим озаботиться и начать расследование деятельности и утечек вирусов из лабораторий США, в том числе в контексте происхождения и путей распространения вируса оспы обезьян, короновируса и, наконец, открыть секреты военных биолабораторий Штатов", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы.Также Яровая отметила, что парламентское расследование подтверждает "особый интерес проекта США к вирусам и патогенам животного происхождения с последующей их маскировкой под естественные возбудители эпидемий".Биолаборатории США на Украине представляли и представляют колоссальную угрозу для граждан Украины и для всего мира в целом, в том числе учитывая незащищенность объектов и несоблюдение правил безопасности, отметила она."Минобороны представило серьезные факты. Игнорировать их было бы неправильно, - считает сопредседатель парламентской комиссии."США заигрались давно и по разным поводам. Но ожидать от США какой-либо правдивой информации не стоит. В течение длительного времени они намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов", - добавила Яровая.
https://ria.ru/20220804/covid-1807318575.html
https://ria.ru/20220804/biolaboratoriya-1807255876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь кириллов, сша, украина, россия, воз, госдума рф, вооруженные силы рф
Яровая призвала ВОЗ расследовать деятельность американских биолабораторий
Вице-спикер Яровая: ВОЗ пора начать расследование по утечкам вирусов из лабораторий США
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. От США не стоит ждать правды о появлении коронавируса, ВОЗ давно пора начать расследование деятельности американских военных биолабораторий, заявила сопредседатель комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине, вице-спикер ГД Ирина Яровая.
Ранее начальник войск радиационной химической и биологической защиты ВС России
генерал-лейтенант Игорь Кириллов
сообщил, что Минобороны РФ
рассматривает возможность того, что к возникновению нового коронавируса причастно Агентство США по международному развитию (USAID
).
"Весь их (США
) проект - от майдана, националистов до военных лабораторий на Украине
- это чудовищная иллюстрация сути агрессивной и опасной политики США. Это военно-биологический ящик Пандоры, который Соединенные Штаты открывают и наполняют уже не раз. Поэтому список того, какие вирусы и патогены они разрабатывают и вбрасывают, открытый. ВОЗ
давно пора этим озаботиться и начать расследование деятельности и утечек вирусов из лабораторий США, в том числе в контексте происхождения и путей распространения вируса оспы обезьян, короновируса и, наконец, открыть секреты военных биолабораторий Штатов", - приводит слова Яровой пресс-служба Госдумы
.
Также Яровая отметила, что парламентское расследование подтверждает "особый интерес проекта США к вирусам и патогенам животного происхождения с последующей их маскировкой под естественные возбудители эпидемий".
Биолаборатории США на Украине представляли и представляют колоссальную угрозу для граждан Украины и для всего мира в целом, в том числе учитывая незащищенность объектов и несоблюдение правил безопасности, отметила она.
"Минобороны представило серьезные факты. Игнорировать их было бы неправильно, - считает сопредседатель парламентской комиссии.
"США заигрались давно и по разным поводам. Но ожидать от США какой-либо правдивой информации не стоит. В течение длительного времени они намеренно вели скрытые разработки опасных патогенов", - добавила Яровая.