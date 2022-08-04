https://ria.ru/20220804/bezhentsy-1807282391.html

В Литве исчерпали возможности по размещению беженцев с Украины

В Литве исчерпали возможности по размещению беженцев с Украины - РИА Новости, 04.08.2022

В Литве исчерпали возможности по размещению беженцев с Украины

У населения Литвы исчерпаны возможности по размещению беженцев с Украины, сообщило в четверг агентство ELTA со ссылкой на министерство труда и социальной защиты РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T17:06

2022-08-04T17:06

2022-08-04T17:06

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украина

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. У населения Литвы исчерпаны возможности по размещению беженцев с Украины, сообщило в четверг агентство ELTA со ссылкой на министерство труда и социальной защиты республики."Готовность литовского общества принять украинцев сейчас все еще остается очень важной, однако координирующая этот процесс организация уже не раз в последнее время сигнализировала, что возможности размещения у населения исчерпаны", - говорится в сообщении.По словам представительницы Красного Креста в Литве Луки Лесаускайте, прогнозируется, что волна беженцев с Украины возрастет с приближением холодного времени года и по "неблагоприятным сценариям" количество беженцев в Литве может достигнуть ста тысяч.Как сообщает издание, в Литве, по данным МВД республики, зарегистрирована почти 61 тысяча беженцев с Украины, в неделю прибывает около 150 человек.

https://ria.ru/20220731/irlandiya-1806227393.html

литва

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в мире, литва, украина, красный крест