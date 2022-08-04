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Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
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Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе
Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе - РИА Новости, 04.08.2022
Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе
Тайваньские военные в среду вечером обнаружили беспилотник, пролетавший в районе островов Цзиньмэнь и Бэйдин в Тайваньском проливе, в его сторону были выпущены... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T06:10
2022-08-04T06:10
в мире
нэнси пелоси
китай
тайвань
сша
народно-освободительная армия китая
мид кнр
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Тайваньские военные в среду вечером обнаружили беспилотник, пролетавший в районе островов Цзиньмэнь и Бэйдин в Тайваньском проливе, в его сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, сообщает в четверг министерство обороны Тайваня.Ведомство сообщило, что тайваньские военные на острове Цзиньмэнь в соответствии со стандартным порядком действий для предупреждения беспилотника о необходимости покинуть район выпустили сигнальные ракеты и находились в состоянии боевой готовности.В заявлении не указано, что беспилотник принадлежал военным материкового Китая.Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской восточной провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь.Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь.Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг начинает масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа. Учения завершатся в полдень 7 августа.Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
https://ria.ru/20220803/tayvan-1806996916.html
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в мире, нэнси пелоси, китай, тайвань, сша, народно-освободительная армия китая, мид кнр
06:10 04.08.2022
 
Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе

Тайбэй сообщил об обнаружении беспилотника в районе двух островов в Тайваньском проливе

© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
Южно-Китайское море - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
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ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Тайваньские военные в среду вечером обнаружили беспилотник, пролетавший в районе островов Цзиньмэнь и Бэйдин в Тайваньском проливе, в его сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, сообщает в четверг министерство обороны Тайваня.
Ведомство сообщило, что тайваньские военные на острове Цзиньмэнь в соответствии со стандартным порядком действий для предупреждения беспилотника о необходимости покинуть район выпустили сигнальные ракеты и находились в состоянии боевой готовности.
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ВС Китая направил 27 самолетов в опознавательную зону ПВО Тайваня
В заявлении не указано, что беспилотник принадлежал военным материкового Китая.
Острова Цзиньмэнь находятся под управлением Тайваня, но расположены ближе к китайской восточной провинции Фуцзянь. При этом материковый Китай считает острова частью городского округа Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь.
Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг начинает масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа. Учения завершатся в полдень 7 августа.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.
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Пекин предупредил о необходимости избегать полетов в районе Тайваня
 
В миреНэнси ПелосиКитайТайваньСШАНародно-освободительная армия КитаяМИД КНР
 
 
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