Тайбэй сообщил о пролете беспилотника над островами в Тайваньском проливе
Тайбэй сообщил об обнаружении беспилотника в районе двух островов в Тайваньском проливе
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. TongoЮжно-Китайское море
© AP Photo / Pool Photo/Ritchie B. Tongo
ПЕКИН, 4 авг – РИА Новости. Тайваньские военные в среду вечером обнаружили беспилотник, пролетавший в районе островов Цзиньмэнь и Бэйдин в Тайваньском проливе, в его сторону были выпущены предупредительные сигнальные ракеты, сообщает в четверг министерство обороны Тайваня.
Ведомство сообщило, что тайваньские военные на острове Цзиньмэнь в соответствии со стандартным порядком действий для предупреждения беспилотника о необходимости покинуть район выпустили сигнальные ракеты и находились в состоянии боевой готовности.
В заявлении не указано, что беспилотник принадлежал военным материкового Китая.
Газета South China Morning Post отмечает, что с 1950-х годов ни один военный самолет материкового Китая, включая беспилотники, не совершал облет островов Цзиньмэнь.
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) в четверг начинает масштабные военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси 2-3 августа. Учения завершатся в полдень 7 августа.
Визит Пелоси стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В итоге визит стал толчком для нового витка напряженности в Тайваньском проливе. Помимо объявления о начале военных учений с 4 по 7 августа, Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых видов рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.