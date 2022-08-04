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"Звуки из ада": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма" - РИА Новости, 04.08.2022
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"Звуки из ада": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
"Звуки из ада": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма" - РИА Новости, 04.08.2022
"Звуки из ада": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"
Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T10:20
2022-08-04T13:42
в мире
камала харрис
барак обама
дональд трамп
ливия
америка
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома.Судя по кадрам, чиновники находились на рабочих местах, в то время как заболевший COVID-19 глава государства общался с ними по видеосвязи. В определенный момент Байден перестал слышать присутствующих из-за отключившегося микрофона. "У вас звук отключен, я вас не слышу", — заявил он.Вице-президент Камала Харрис, выждав паузу, решила пошутить в ответ, чем развеселила и Байдена, и остальных присутствующих."Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент", — сыронизировала она.Пользователи твиттера, однако, не оценили такой юмор от представителей власти и раскритиковали администрацию Байдена."Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Это какое-то таинственное подтверждение того, что он все это время был мертв?" — сыронизировал Dan Ramos."Звуки из ада звучат примерно так", — пошутил BeeDee."Он говорит то, о чем думает вся Америка", — считает Eldon Haun."Самые лучшие и самые умные, &lt;...&gt; ведущие Америку в тупик со смертельной ямой-ловушкой", — написал H. Scott Leviant."Администрация Байдена — первая, где у власти оказались умственно отсталые", — выразил мнение Conservative Heisenburg."Кто-то должен соединить все кринжовые эпизоды с участием этих двух идиотов в один фильм. Затем надо заставить и Джо, и эту хохотушку его посмотреть", — подытожили пользователи.Байден в минувшую субботу вновь вернулся на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Американский лидер будет соблюдать самоизоляцию до тех пор, пока полностью не вылечится.Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
https://ria.ru/20220709/bayden-1801382816.html
https://ria.ru/20220804/katastrofa-1807117816.html
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в мире, камала харрис, барак обама, дональд трамп, ливия, америка, сша
10:20 04.08.2022 (обновлено: 13:42 04.08.2022)
 
"Звуки из ада": Байден и Харрис устроили "сеанс спиритизма"

Байден и Харрис устроили "спиритический" сеанс видеосвязи и шокировали американцев

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден попал в неловкую ситуацию во время совещания по видеосвязи с представителями Белого дома.
Судя по кадрам, чиновники находились на рабочих местах, в то время как заболевший COVID-19 глава государства общался с ними по видеосвязи. В определенный момент Байден перестал слышать присутствующих из-за отключившегося микрофона. "У вас звук отключен, я вас не слышу", — заявил он.
Вице-президент Камала Харрис, выждав паузу, решила пошутить в ответ, чем развеселила и Байдена, и остальных присутствующих.
"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент", — сыронизировала она.
Пользователи твиттера, однако, не оценили такой юмор от представителей власти и раскритиковали администрацию Байдена.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
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"Мы чувствуем ваше присутствие, господин президент". Это какое-то таинственное подтверждение того, что он все это время был мертв?" — сыронизировал Dan Ramos.
"Звуки из ада звучат примерно так", — пошутил BeeDee.
"Он говорит то, о чем думает вся Америка", — считает Eldon Haun.
"Самые лучшие и самые умные, <...> ведущие Америку в тупик со смертельной ямой-ловушкой", — написал H. Scott Leviant.
"Администрация Байдена — первая, где у власти оказались умственно отсталые", — выразил мнение Conservative Heisenburg.
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
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Американцы назвали Байдена "катастрофой" из-за России
"Кто-то должен соединить все кринжовые эпизоды с участием этих двух идиотов в один фильм. Затем надо заставить и Джо, и эту хохотушку его посмотреть", — подытожили пользователи.
Байден в минувшую субботу вновь вернулся на карантин после того, как его тест на коронавирус показал положительный результат. Американский лидер будет соблюдать самоизоляцию до тех пор, пока полностью не вылечится.
Президент США регулярно попадает в неловкие ситуации. Так, он путал Ливию и Сирию, Ирак и Иран, Барака Обаму и Дональда Трампа, эскалацию и вакцинацию, не смог с первого раза правильно произнести фамилию российского лидера Владимира Путина, а премьер-министра Австралии назвал "парнем с противоположной стороны", поскольку забыл его имя.
Вице-президент США Камала Харрис во время встречи в Белом доме, посвященной теме абортов - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 11:09
Американцы пришли в ярость из-за "детсадовской" речи вице-президента Харрис
 
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