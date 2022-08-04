https://ria.ru/20220804/bayden-1807121235.html
Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО
Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО - РИА Новости, 04.08.2022
Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО
Президент США Джо Байден в среду поприветствовал решение сената, одобрившего резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, и... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T02:57
2022-08-04T02:57
2022-08-04T03:01
в мире
джо байден
сша
нато
финляндия
швеция
россия
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
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ВАШИНГТОН, 4 авг – РИА Новости. Президент США Джо Байден в среду поприветствовал решение сената, одобрившего резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО, и выразил готовность подписать необходимые для расширения альянса документы."Я с нетерпением жду возможности подписать протоколы о присоединении и приветствую Швецию и Финляндию, две сильные демократии с крайне боеспособными вооруженными силами, в рядах величайшего оборонительного союза в истории", - сказал Байден, чье заявление распространил Белый дом.Президент США назвал состоявшееся ранее днем голосование в сенате "историческим" и выразил благодарность конгрессменам за проявленную по данному вопросу поддержку."США остаются привержены безопасности Швеции и Финляндии. Мы продолжим вместе сохранять бдительность против любых возможных угроз нашей совместной безопасности", - подчеркнул Байден.В среду американский сенат одобрил резолюцию о расширении НАТО. В поддержку резолюции высказались 95 сенаторов при необходимом пороге в 67 голосов. Против высказался лишь один законодатель. Теперь Байден должен подписать соответствующие документы о вступлении двух стран в НАТО и направить их в альянс.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер.При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220801/senator-1806522075.html
https://ria.ru/20220803/prisoedinenie-1807032939.html
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в мире, джо байден, сша, нато, финляндия, швеция, россия, дмитрий песков (спецпредставитель президента)
02:57 04.08.2022 (обновлено: 03:01 04.08.2022)
Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО
Президент США Байден приветствовал решение Сената поддержать расширение НАТО