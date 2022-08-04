https://ria.ru/20220804/azov-1807181587.html
Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов
Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов - РИА Новости, 04.08.2022
Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов
Росфинмониторинг включил украинский батальон "Азов"* в список террористических и экстремистских организаций, следует из реестра ведомства. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:05
2022-08-04T12:05
2022-08-04T12:38
россия
в мире
батальон "азов"
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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Росфинмониторинг включил украинский батальон "Азов"* в список террористических и экстремистских организаций, следует из реестра ведомства.Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.На процессе эксперты привели случаи нападений боевиков на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона, продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, батальон "азов"
12:05 04.08.2022 (обновлено: 12:38 04.08.2022)
Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов
Украинский нацбатальон "Азов" включили в перечень террористов и экстремистов
МОСКВА, 4 авг — РИА Новости.
Росфинмониторинг включил украинский батальон "Азов"* в список террористических и экстремистских организаций, следует из реестра
ведомства.
"Украинское военизированное националистическое объединение "Азов"* (батальон "Азов"*, полк "Азов"*)", — указано в документе.
Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры
признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.
На процессе эксперты привели случаи нападений боевиков на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона, продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.
Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.
*Запрещенная в России террористическая организация.