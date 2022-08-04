https://ria.ru/20220804/azov-1807181587.html

Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов

Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов - РИА Новости, 04.08.2022

Украинский нацбатальон "Азов"* включили в перечень террористов

Росфинмониторинг включил украинский батальон "Азов"* в список террористических и экстремистских организаций, следует из реестра ведомства. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:05

2022-08-04T12:05

2022-08-04T12:38

россия

в мире

батальон "азов"

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Росфинмониторинг включил украинский батальон "Азов"* в список террористических и экстремистских организаций, следует из реестра ведомства.Верховный суд 2 августа по иску Генпрокуратуры признал "Азов"* террористической организацией и запретил ее. Решение вступило в силу незамедлительно, на обжалование дается месяц.На процессе эксперты привели случаи нападений боевиков на представителей национальных меньшинств, политических оппонентов, запугивания русскоязычных жителей Украины, похищений и пыток жителей Донбасса. Также участники заседания рассказали о многочисленных военных преступлениях членов батальона, продемонстрировали фото и видео, привели рассказы очевидцев.Российский Уголовный кодекс предусматривает для участников террористических организаций тюремное заключение на срок от десяти до 20 лет, а для организаторов — от 15 до 20 лет. При этом закон освобождает от ответственности лиц, которые до начала следственных действий или собственного задержания добровольно вышли из подобной организации.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20220802/ukraina-1806635538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, батальон "азов"