https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807199422.html
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов - РИА Новости, 04.08.2022
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
"АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T12:51
2022-08-04T12:51
2022-08-04T13:22
авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).За январь-июль совокупные продажи компании в стране упали на 63% - до 85 тысяч машин.
https://ria.ru/20220803/avtovaz-1806830122.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, россия, автоваз
12:51 04.08.2022 (обновлено: 13:22 04.08.2022)
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов до 10,3 тысячи машин