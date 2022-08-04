https://ria.ru/20220804/avtovaz-1807199422.html

Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов - РИА Новости, 04.08.2022

Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов

"АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T12:51

2022-08-04T12:51

2022-08-04T13:22

авто

россия

автоваз

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).За январь-июль совокупные продажи компании в стране упали на 63% - до 85 тысяч машин.

https://ria.ru/20220803/avtovaz-1806830122.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

авто, россия, автоваз