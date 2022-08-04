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Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов - РИА Новости, 04.08.2022
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Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов - РИА Новости, 04.08.2022
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов
"АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных... РИА Новости, 04.08.2022
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авто
россия
автоваз
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).За январь-июль совокупные продажи компании в стране упали на 63% - до 85 тысяч машин.
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авто, россия, автоваз
12:51 04.08.2022 (обновлено: 13:22 04.08.2022)
 
Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов

Продажи "АвтоВАЗа" в России в июле упали на 68 процентов до 10,3 тысячи машин

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкЗавод "АвтоВАЗ"
Завод АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Анар Мовсумов
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Завод "АвтоВАЗ". Архивное фото
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. "АвтоВАЗ" в июле сократил продажи автомобилей Lada в России на 68% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года - до 10,3 тысячи машин, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
За январь-июль совокупные продажи компании в стране упали на 63% - до 85 тысяч машин.
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