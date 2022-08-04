16:51 04.08.2022 (обновлено: 16:55 04.08.2022)
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на выпуск новых моделей
Автобус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил льготный заем в 470 миллионов рублей Павловскому автобусному заводу (ПАЗ), который входит в "Группу ГАЗ", сообщает правительство Нижегородской области.
Средства планируется направить на обеспечение выпуска нового поколения автобусов под брендом CITYMAX-9.
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"Автопром для Нижегородской области – важнейшее направление. На предприятиях этой отрасли трудятся более 40 тысяч человек. Более того, для Павлова автобусный завод является градообразующим предприятием. Новый заем – хороший пример эффективного взаимодействия государства с бизнесом, связанный и с обеспечением занятости, и с выпуском нового качественного и современного транспорта, который востребован не только в России, но и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил важность того, что господдержка, в том числе получаемая через федеральный и региональный фонды развития промышленности, позволяет реализовывать такие проекты.
Глава региона добавил, что это уже второй за последнее время крупный заем ФРП для предприятий "Группы ГАЗ". Недавно заем на 828 миллионов рублей был одобрен в качестве поддержки при реализации проекта Горьковского автозавода по организации производства автомобиля "Соболь NN".
Выпуск новой модели на Павловском автобусном заводе планируется начать с дизельной версии. Автобус будет оснащаться отечественным двигателем ЯМЗ-534 и автоматической коробкой передач, разработанной на Горьковском автозаводе. Уровень локализации транспорта составит около 90%. Средства займа пойдут в том числе на приобретение российского оборудования для производства автобуса. Бюджет проекта производства дизельной модели составляет 940 миллионов рублей.
В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет применения газовых и электрических моторов. Общий объем инвестиций компании в производство автобусов нового модельного ряда с различными типами двигателей на Павловском автобусном заводе составит 1,78 миллиарда рублей.