Рейтинг@Mail.ru
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели - РИА Новости, 04.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Нижегородская область
Нижегородская область
https://ria.ru/20220804/avtobusy-1807277806.html
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели - РИА Новости, 04.08.2022
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели
Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил льготный заем в 470 миллионов рублей Павловскому автобусному заводу (ПАЗ), который входит в "Группу ГАЗ", сообщает РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T16:51
2022-08-04T16:55
нижегородская область
группа газ
экономика
глеб никитин
паз (автобус)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_323b3694275a1b1ed0f9d468b5aa25eb.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил льготный заем в 470 миллионов рублей Павловскому автобусному заводу (ПАЗ), который входит в "Группу ГАЗ", сообщает правительство Нижегородской области.Средства планируется направить на обеспечение выпуска нового поколения автобусов под брендом CITYMAX-9."Автопром для Нижегородской области – важнейшее направление. На предприятиях этой отрасли трудятся более 40 тысяч человек. Более того, для Павлова автобусный завод является градообразующим предприятием. Новый заем – хороший пример эффективного взаимодействия государства с бизнесом, связанный и с обеспечением занятости, и с выпуском нового качественного и современного транспорта, который востребован не только в России, но и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.Он отметил важность того, что господдержка, в том числе получаемая через федеральный и региональный фонды развития промышленности, позволяет реализовывать такие проекты.Глава региона добавил, что это уже второй за последнее время крупный заем ФРП для предприятий "Группы ГАЗ". Недавно заем на 828 миллионов рублей был одобрен в качестве поддержки при реализации проекта Горьковского автозавода по организации производства автомобиля "Соболь NN".Выпуск новой модели на Павловском автобусном заводе планируется начать с дизельной версии. Автобус будет оснащаться отечественным двигателем ЯМЗ-534 и автоматической коробкой передач, разработанной на Горьковском автозаводе. Уровень локализации транспорта составит около 90%. Средства займа пойдут в том числе на приобретение российского оборудования для производства автобуса. Бюджет проекта производства дизельной модели составляет 940 миллионов рублей.В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет применения газовых и электрических моторов. Общий объем инвестиций компании в производство автобусов нового модельного ряда с различными типами двигателей на Павловском автобусном заводе составит 1,78 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20220627/liaz-1798492613.html
https://ria.ru/20220720/biznes-1803868339.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137123/84/1371238438_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_caddc692543990b3aac0632ba6c45ded.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
группа газ, экономика, глеб никитин, паз (автобус)
16:51 04.08.2022 (обновлено: 16:55 04.08.2022)
 
Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на новые модели

Павловский автобусный завод получит 470 миллионов рублей на выпуск новых моделей

© РИА Новости / Евгений Самарин / Перейти в фотобанкАвтобус
Автобус - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Евгений Самарин
Перейти в фотобанк
Автобус. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 авг - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) РФ одобрил льготный заем в 470 миллионов рублей Павловскому автобусному заводу (ПАЗ), который входит в "Группу ГАЗ", сообщает правительство Нижегородской области.
Средства планируется направить на обеспечение выпуска нового поколения автобусов под брендом CITYMAX-9.
Салон автобуса - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 16:44
Нижний Новгород получит 32 новых автобуса ЛИАЗ
"Автопром для Нижегородской области – важнейшее направление. На предприятиях этой отрасли трудятся более 40 тысяч человек. Более того, для Павлова автобусный завод является градообразующим предприятием. Новый заем – хороший пример эффективного взаимодействия государства с бизнесом, связанный и с обеспечением занятости, и с выпуском нового качественного и современного транспорта, который востребован не только в России, но и за ее пределами", - цитирует пресс-служба слова губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.
Он отметил важность того, что господдержка, в том числе получаемая через федеральный и региональный фонды развития промышленности, позволяет реализовывать такие проекты.
Глава региона добавил, что это уже второй за последнее время крупный заем ФРП для предприятий "Группы ГАЗ". Недавно заем на 828 миллионов рублей был одобрен в качестве поддержки при реализации проекта Горьковского автозавода по организации производства автомобиля "Соболь NN".
Выпуск новой модели на Павловском автобусном заводе планируется начать с дизельной версии. Автобус будет оснащаться отечественным двигателем ЯМЗ-534 и автоматической коробкой передач, разработанной на Горьковском автозаводе. Уровень локализации транспорта составит около 90%. Средства займа пойдут в том числе на приобретение российского оборудования для производства автобуса. Бюджет проекта производства дизельной модели составляет 940 миллионов рублей.
В дальнейшем модельный ряд планируется расширить за счет применения газовых и электрических моторов. Общий объем инвестиций компании в производство автобусов нового модельного ряда с различными типами двигателей на Павловском автобусном заводе составит 1,78 миллиарда рублей.
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 18:54Нижегородская область
В Нижегородской области запустили калькулятор мер поддержки бизнеса
 
Нижегородская областьГруппа ГАЗЭкономикаГлеб НикитинПАЗ (автобус)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала