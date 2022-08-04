22:31 04.08.2022 (обновлено: 22:58 04.08.2022)
Американской авианосной ударной группе приказано остаться в районе Тайваня
Белый дом: авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано остаться в районе Тайваня
Авианосная группа 7-го флота ВМС США в Южно-Китайском море. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 авг - РИА Новости. Военные США в ближайшие недели будут осуществлять морские и воздушные проходы в Тайваньском проливе, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.
"Мы будет осуществлять стандартные воздушные и морские проходы через Тайваньский пролив в предстоящие недели", - сказал Кирби на брифинге.
"Мы предпримем дальнейшие шаги, чтобы продемонстрировать приверженность обеспечивать безопасность наших союзников в регионе, включая Японию", - добавил он.
Кирби также сообщил, что авианосной ударной группе "Рональд Рейган" приказано оставаться в районе Тайваня и следить за обстановкой.
Представитель Белого дома отметил, что США осуждают запуск Китаем 11 ракет в направлении Тайваня, считая его избыточной реакцией на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси.
"Мы также ожидаем, что эти действия со стороны Китая продолжатся в ближайшие дни. США готовы к действиям Пекина, но не стремятся к кризису", - добавил он.
Пелоси прилетела в Тайбэй во вторник вечером, в среду утром она провела встречу с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь. Этот визит стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года. Администрация США, которую председатель КНР предупредил, что "играющий с огнем рискует обжечься", заверила Пекин в неотступности от политики "одного Китая", но дистанцировалась от визита, заявив, что спикер принимает решения сама.
В ответ Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) с вечера вторника приступила к совместным военным учениям в северной, юго-западной и юго-восточной акваториях у берегов Тайваня с участием ВМС, ВВС, ракетных войск, сил стратегической поддержки, объединенных сил тылового обеспечения.
Также Пекин ввел санкции против двух тайваньских фондов, приостановил экспорт природного песка на остров и импорт с Тайваня цитрусовых и некоторых виды рыбной продукции, а МИД КНР заявил, что Китай намерен принять решительные и жесткие меры, а также дал понять, что все негативные последствия визита, против которого Пекин выступал несколько месяцев, еще впереди, и ответственность за них будут нести Вашингтон и Тайбэй.