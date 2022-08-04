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Центр Владивостока остался без света из-за аварии - РИА Новости, 04.08.2022
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Центр Владивостока остался без света из-за аварии
Центр Владивостока остался без света из-за аварии - РИА Новости, 04.08.2022
Центр Владивостока остался без света из-за аварии
Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:21
2022-08-04T14:21
происшествия
жкх
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета."В связи с аварийным отключением подстанции ДРСК "Залив" от системы электроснабжения отключены абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте", - заявили в мэрии.По данным властей, "наблюдается задымление", бригада энергетиков устраняет "источник задымления и проводит восстановительные работы".
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происшествия, жкх
14:21 04.08.2022
 
Центр Владивостока остался без света из-за аварии

Мэрия: авария обесточила дома на восьми улицах центра Владивостока

© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Татьяна Меель
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ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета.
"В связи с аварийным отключением подстанции ДРСК "Залив" от системы электроснабжения отключены абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте", - заявили в мэрии.
По данным властей, "наблюдается задымление", бригада энергетиков устраняет "источник задымления и проводит восстановительные работы".
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