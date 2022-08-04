https://ria.ru/20220804/avariya-1807226531.html
Центр Владивостока остался без света из-за аварии
Центр Владивостока остался без света из-за аварии - РИА Новости, 04.08.2022
Центр Владивостока остался без света из-за аварии
Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета. РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T14:21
2022-08-04T14:21
2022-08-04T14:21
происшествия
жкх
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета."В связи с аварийным отключением подстанции ДРСК "Залив" от системы электроснабжения отключены абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте", - заявили в мэрии.По данным властей, "наблюдается задымление", бригада энергетиков устраняет "источник задымления и проводит восстановительные работы".
https://ria.ru/20220804/ispaniya-1807157821.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_328:0:3059:2048_1920x0_80_0_0_4ca2f2b8f2dda99fdefbb7de34a18f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жкх
Центр Владивостока остался без света из-за аварии
Мэрия: авария обесточила дома на восьми улицах центра Владивостока