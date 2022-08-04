https://ria.ru/20220804/avariya-1807226531.html

Центр Владивостока остался без света из-за аварии

Центр Владивостока остался без света из-за аварии - РИА Новости, 04.08.2022

Центр Владивостока остался без света из-за аварии

Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета. РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T14:21

2022-08-04T14:21

2022-08-04T14:21

происшествия

жкх

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586036390_0:171:3074:1900_1920x0_80_0_0_8f8a51066efc2f146cf3b367d312a914.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 4 авг – РИА Новости. Авария обесточила дома по восьми улицам в центре Владивостока, ведутся восстановительные работы, сообщил журналистам представитель муниципалитета."В связи с аварийным отключением подстанции ДРСК "Залив" от системы электроснабжения отключены абоненты по улицам Фокина, Фонтанной, Семеновской, Алеутской, Пограничной, Пологой, Тигровой, а также на Океанском проспекте", - заявили в мэрии.По данным властей, "наблюдается задымление", бригада энергетиков устраняет "источник задымления и проводит восстановительные работы".

https://ria.ru/20220804/ispaniya-1807157821.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, жкх