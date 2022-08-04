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В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире - РИА Новости, 04.08.2022
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В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:59
2022-08-04T13:59
в мире
украина
россия
дмитрий песков
алексей арестович
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей активности у границ ряда стран.В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Арестовича, что последнего радует общая активность от Косово до Тайваня, а также что Западу и миру в целом нужна хорошая встряска."Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного заявления Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно... Опять же я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного", - ответил Песков.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, алексей арестович
13:59 04.08.2022
 
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире

Песков не стал комментировать слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире

© Фото : Alexey.arestovichАлексей Арестович
Алексей Арестович - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© Фото : Alexey.arestovich
Алексей Арестович. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей активности у границ ряда стран.
В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Арестовича, что последнего радует общая активность от Косово до Тайваня, а также что Западу и миру в целом нужна хорошая встряска.
"Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного заявления Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно... Опять же я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного", - ответил Песков.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время интервью МИА Россия сегодня и телеканалу RT - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 15:34
Медведев заявил, что для Украины может наступить Судный день
 
В миреУкраинаРоссияДмитрий ПесковАлексей Арестович
 
 
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