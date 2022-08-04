https://ria.ru/20220804/arestovich-1807220776.html
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире - РИА Новости, 04.08.2022
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T13:59
2022-08-04T13:59
2022-08-04T13:59
в мире
украина
россия
дмитрий песков
алексей арестович
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей активности у границ ряда стран.В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Арестовича, что последнего радует общая активность от Косово до Тайваня, а также что Западу и миру в целом нужна хорошая встряска."Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного заявления Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно... Опять же я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного", - ответил Песков.
https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, дмитрий песков, алексей арестович
В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире
Песков не стал комментировать слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире