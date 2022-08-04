https://ria.ru/20220804/arestovich-1807220776.html

В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире

В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире - РИА Новости, 04.08.2022

В Кремле не комментируют слова Арестовича о необходимости "встряски" в мире

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T13:59

2022-08-04T13:59

2022-08-04T13:59

в мире

украина

россия

дмитрий песков

алексей арестович

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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича насчет возросшей активности у границ ряда стран.В четверг журналисты попросили Пескова прокомментировать заявление Арестовича, что последнего радует общая активность от Косово до Тайваня, а также что Западу и миру в целом нужна хорошая встряска."Я не могу ничего сказать, потому что я не знаю доподлинного заявления Арестовича. Было бы неверно комментировать, не зная доподлинно... Опять же я не берусь сейчас что-то говорить на этот счет, не понимаю смысла сказанного", - ответил Песков.

https://ria.ru/20220717/medvedev-1803047917.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, дмитрий песков, алексей арестович