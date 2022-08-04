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В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию России в соцсетях немца - РИА Новости, 04.08.2022
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В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию России в соцсетях немца
В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию России в соцсетях немца - РИА Новости, 04.08.2022
В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию России в соцсетях немца
Гражданина Германии, который, предположительно, выражал в Telegram-канале поддержку российской спецоперации на Украине и использовал запрещенный в ряде... РИА Новости, 04.08.2022
2022-08-04T23:24
2022-08-04T23:55
в мире
россия
украина
германия
гамбург (город)
спецоперация
донбасс
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Гражданина Германии, который, предположительно, выражал в Telegram-канале поддержку российской спецоперации на Украине и использовал запрещенный в ряде федеральных земель Германии символ Z, арестовали в немецком Гамбурге, говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Гамбурга.Речь идет о 31-летнем мужчине, "ответственном" за Telegram-канал Das andere Deutschland ("Другая Германия"), который позиционирует себя как "национал-большевистскую" платформу и в котором выражалась поддержка проводимой Россией спецоперации на Украине. В этой связи он подозревается в использовании как минимум в четырех случаях буквы Z. Кроме того, его подозревают в использовании символа в других социальных сетях, включая "ВКонтакте", утверждается в пресс-релизе.Согласно заявлению, внимание также привлек фотоснимок, на котором задержанный запечатлен с оружием, которое сочли "автоматом Калашникова". Настоящее ли оно — проверят, как и то, идет ли речь о нарушении закона о контроле над военным оружием. В ходе обыска в четверг изъяли различные носители информации, а также "несколько ножей и другие предметы".Подчеркивается, что разбирательства в отношении мужчины связаны с "подозрением в нарушении закона о контроле над военным оружием, попыткой вербовки на военную службу за границей, а также одобрением уголовных преступлений".По имеющимся данным, мужчина планировал 18 августа покинуть Германию и уехать в Минск, говорится в заявлении. Информации о целях планируемой поездки не приводится.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
https://ria.ru/20220407/moldaviya-1782391754.html
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в мире, россия, украина, германия, гамбург (город), спецоперация, донбасс
23:24 04.08.2022 (обновлено: 23:55 04.08.2022)
 
В Гамбурге арестовали поддержавшего спецоперацию России в соцсетях немца

В Гамбурге арестовали немца за использование символа Z в социальных сетях

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБуква Z на стекле машины
Буква Z на стекле машины - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Буква Z на стекле машины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 4 авг — РИА Новости. Гражданина Германии, который, предположительно, выражал в Telegram-канале поддержку российской спецоперации на Украине и использовал запрещенный в ряде федеральных земель Германии символ Z, арестовали в немецком Гамбурге, говорится в совместном заявлении прокуратуры и полиции Гамбурга.
Речь идет о 31-летнем мужчине, "ответственном" за Telegram-канал Das andere Deutschland ("Другая Германия"), который позиционирует себя как "национал-большевистскую" платформу и в котором выражалась поддержка проводимой Россией спецоперации на Украине. В этой связи он подозревается в использовании как минимум в четырех случаях буквы Z. Кроме того, его подозревают в использовании символа в других социальных сетях, включая "ВКонтакте", утверждается в пресс-релизе.
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Согласно заявлению, внимание также привлек фотоснимок, на котором задержанный запечатлен с оружием, которое сочли "автоматом Калашникова". Настоящее ли оно — проверят, как и то, идет ли речь о нарушении закона о контроле над военным оружием. В ходе обыска в четверг изъяли различные носители информации, а также "несколько ножей и другие предметы".
Подчеркивается, что разбирательства в отношении мужчины связаны с "подозрением в нарушении закона о контроле над военным оружием, попыткой вербовки на военную службу за границей, а также одобрением уголовных преступлений".
По имеющимся данным, мужчина планировал 18 августа покинуть Германию и уехать в Минск, говорится в заявлении. Информации о целях планируемой поездки не приводится.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие безопасность самой России.
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