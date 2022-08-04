https://ria.ru/20220804/alkogolik-1807148478.html

Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком

Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком - РИА Новости, 04.08.2022

Байдена назвали внешнеполитическим алкоголиком

Поведение американского президента Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, что приводит Вашингтон к кризису удержания глобального влияния. Об... РИА Новости, 04.08.2022

2022-08-04T10:18

2022-08-04T10:18

2022-08-04T16:12

джо байден

в мире

джон кирби

сша

россия

коронавирус covid-19

китай

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МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Поведение американского президента Джо Байдена на мировой арене не имеет какой-либо логики, что приводит Вашингтон к кризису удержания глобального влияния. Об этом пишет старший научный сотрудник института Катона Дуг Бэндоу в статье для портала The American Conservative.Он сравнил действия лидера США с поведением зависимого человека и назвал его "внешнеполитическим эквивалентом алкоголика".По его мнению, США движутся к национальному банкротству. При этом ни одно государство, переживающее столь жесткий экономический кризис, не ведет себя при этом так же агрессивно, как Штаты, добавил эксперт."Строго говоря, правительства не становятся банкротами. Они становятся неплатежеспособными, реструктурируют долг или вообще отказываются от него, запускают печатный станок, обесценивают валюту, перестают платить работникам, сокращают социальные программы и предпринимают другие шаги, приводящие к ухудшению положения населения", — подчеркнул он.Как утверждает Бэндоу, государства, проходящие через такие процессы, перестают спонсировать оборону ближних и дальних союзников, вмешиваться в горячие точки и "властвовать над миром, как колосс", приказывая остальным странам подчиняться их диктату. Однако США продолжают следовать этим принципам.Бэндоу подчеркнул, что многочисленные "союзники" в Евросоюзе не обременяют себя военными расходами, в то время как Соединенные Штаты готовы тратить кучу денег на "национальную безопасность", что включает в себя содержание контингентов в таких далеких странах, как Афганистан, Ирак и Сирия.Специалист подчеркнул, что многочисленные конфликты стали для США "глупым, почти несерьезным вопросом выбора". Столкновение с Россией, Китаем, Северной Кореей или Ираном обернется гораздо худшими последствиями, чем глобальная война с терроризмом. Бэндоу выразил надежду, что долговой кризис наконец заставит американские власти пересмотреть внешнюю политику.На фоне спецоперации по освобождению Донбасса западные страны продолжают накачивать Украину оружием. Так, координатор по стратегическим коммуникациям в американском Совете национальной безопасности Джон Кирби сообщил в начале недели, что Штаты предоставят Украине боеприпасы для артиллерийских орудий и реактивных систем залпового огня в рамках очередного пакета военной помощи на 550 миллионов долларов.Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что поставки вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российских военных. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, действия Запада возымеют лишь негативный эффект.

https://ria.ru/20220804/kitay-1806955053.html

https://ria.ru/20220803/nato-1807069720.html

https://ria.ru/20220729/bayden-1805751334.html

сша

россия

китай

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

джо байден, в мире, джон кирби, сша, россия, коронавирус covid-19, китай